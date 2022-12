Tour de France 2024: per la prima volta partirà dall'Italia

È ufficiale: la più importante corsa a tappe di ciclismo al mondo, il Tour de France, partirà per la prima volta nella sua storia dall?Italia. E lo farà il 29 giugno del 2024 con la Firenze-Rimini. Nel giorno della prima tappa, dedicata alla memoria di Gino Bartali e Gastone Nencini, il Tour passerà sulle strade della Repubblica di San Marino prima di arrivare a Rimini. Il 30 giugno 2024 sarà la volta della Cesenatico-Bologna, tappa dedicata alla memoria di Marco Pantani.

Il direttore del Tour: "Sarà una partenza romantica"

Sarà un tour diverso, nell?anno in cui Parigi ospiterà le Olimpiadi. "Il tour non era mai partito dall'Italia in 120 anni, era un'anomalia. Firenze era stata candidata 12 anni fa, avrebbe voluto che partisse da qui nel 2014, poi è tornata la candidatura. A marzo 2020 ho ricevuto un messaggio di Dario Nardella in piena pandemia con una foto di Firenze e c'era scritto 'Firenze così bella, così deserta. Quando la pandemia sarà passata, sogno ancora il tour de France'. Si è poi associata l'Emilia Romagna con Stefano Bonaccini che ha salvato i campionati del mondo nel 2020, è grazie a lui che i campionati hanno avuto luogo nel 2020". Così il direttore generale del tour de France, Christian Prudhomme, racconta ai giornalisti a palazzo Vecchio la genesi della decisione che ha portato a designare Firenze per il grand depart del 2024. "Siamo molto fieri di partire dall'Italia - aggiunge - è la culla di un ciclismo romantico, dei campionissimi Gino Bartali immenso campione anche giusto fra le nazioni, naturalmente Fausto Coppi, sono i 100 anni dalla prima vittoria di un italiano al tour".