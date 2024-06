Tour de France: a Bologna vince Kevin Vauquelin

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Nella seconda tappa della 111a edizione della Grande Boucle, partita da Cesenatico e giunta a Bologna con tanto di doppia salita a San Luca, è stato Kevin Vauquelin il più veloce di tutti, riuscendo a mettere in riga il corposo drappello di 10 uomini con cui era partito in fuga sin dall’avvio della gara. Decisivo ai fini del...