US Open 2021, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari

Tutto è pronto per l'ultimo Slam della stagione 2021. Si inizia lunedì 30 agosto. Le finali sono in programma sabato 11 e domenica 12 settembre

Manca davvero poco allo spettacolo dell’ultimo torneo Slam della stagione 2021. I riflettori stanno per accendersi su New York, sui campi di Flushing Meadows dove da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre si disputerà lo Us Open 2021. Si giocherà come da tradizione sulla superficie veloce in DecoTurf davanti a un pubblico che sarà al 100% per tutta la durata del torneo.

Us Open 2021: il montepremi

Gli Us Open mettono in palio un ricco montepremi. Il prize-money è aumentato del 10%.Il montepremi è di 42,3 milioni di dollari, il vincitore e la vincitrice ricevono un premio pari a 3,3 milioni di dollari. Grazie alla battaglia condotta dalla tennista statunitense Billie Jean King, dal 1973 non ci sono differenze tra il valore dei successi in ambito maschile e in ambito femminile.

US Open 2021: i favoriti

Novak Djokovic, dopo i successi ottenuti nel 2021 all'Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon, va a caccia del Grande Slam. Troverà sulla sua strada un avversario capace di impedirgli di realizzare questo trionfo? Il tennista serbo è il favorito numero 1 per i bookie, che considerano come suo principale avversario il russo Daniil Medvedev.

Sono molto accreditati Tsitsipas e Zverev. Il nostro Berrettini, finalista a Wimbledon, non è considerato tra i primissimi favoriti. Non parteciperà al torneo il vincitore dell'ultima edizione Dominick Thiem a causa di un infortunio al polso rimediato a Maiorca. non ci sarà neppure Roger Federer, che a Ferragosto ha comunicato la necessità di farsi operare nuovamente al ginocchio.

In campo maschile è numeroso il drappello di tennisti italiani per cui fare il tifo. Oltre a Berrettini ci saranno con rinnovate ambizioni Jannick Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi e Stefano Travaglia.

Molto interessante anche il tabellone femminile. La giapponese Osaka, vincitrice dell'ultima edizione, è la principale favorita, davanti alla Barty e a Serena Williams, in cerca di un acuto per coronare la sua superba carriera.

Sono quattro le tenniste italiane che accedono di diritto al tabellone principale. Camila Giorgi, dopo la vittoria al Wta di Montreal, punta a disputare uno slam da assoluta protagonista. L'Italia sarà rappresentata anche da Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani.

Dove vedere gli US Open 2021 in diretta tv

Le qualificazioni per l'edizione 2021 dello US Open sono in programma da martedì 24 agosto al 27 agosto. I tabelloni principali del torneo prenderanno il via da lunedì 30 agosto. Le finali sono in programma sabato 11 e domenica 12 settembre.

Gli US Open 2021 saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, mentre le qualificazioni al torneo saranno un'esclusiva di Eurosport.it (Contenuto Premium), Eurosport Player e Discovery+. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere.

Anche gli abbonati a DAZN e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi l'ultimo Slam stagionale a partire dal 30 agosto, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

LIVENow presenta le migliori partite dello US Open 2021 in pay per view sulla piattaforma da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre. Sarà possibile acquistare il biglietto per ogni singola partita al costo di 2,99 euro.

Us Open 2021: calendario, date, orari

Gli US Open 2021, a New York, si gioca su due sessioni: alle 11 del mattino e alle 19, ora locale. In Italia il fuso orario con New York è di +6 ore, quindi si parte alle 17 ora italiana.