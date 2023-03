Il Viminale vieta la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord

Niente biglietti ai tifosi olandesi. Il Viminale ha dato parere negativo per la vendita dei ticket per la partita di Europa League Roma-Feyenoord, in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico di Roma. Troppo alto il rischio di incidenti, visti anche i precedenti tra le due squadre e i freschi disordini di Napoli-Eintracht del 15 marzo.

Il precedente che scotta risale al 19 febbraio 2015 quando i tifosi olandesi misero a ferro e fuoco Roma, in occasione proprio di una partita di Europa League: scontri con la polizia, risse, vetrine di negozi distrutte ed anche la vandalizzazione della fontana del Bernini a piazza di Spagna, la celebre Barcaccia. La linea delle autorità italiane, dunque, è netta: non ci saranno tagliandi in vendita per i sostenitori del Feyenoord. Così come richiesto anche dal sindaco Roberto Gualtieri, che nei giorni scorsi ha chiamato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitarlo al divieto di trasferta.