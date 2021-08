Vinales-Aprilia, c’è la firma: un anno (con rinnovo) per tornare vincenti

Dopo un lungo corteggiamento la casa di Noale ingaggia il pilota spagnolo. Per l’ex pilota della Yamaha sarà una grande occasione di rilancio. Ritroverà il compagno di team in Suzuki Aleix Espargarò

L’Aprilia assesta il colpo di moto-mercato in ottica 2022. Mancava soltanto l’ufficialità ma è arrivata, oggi, lunedì 16 agosto, insieme alla firma. Maverick Vinales correrà con la Casa di Noale per la stagione 2022 con un’opzione di rinnovo per il 2023.

Il suo compagno di squadra sarà il connazionale Aleix Espargarò, già suo compagno di team in Suzuki, nelle stagioni 2015, 2016. I vertici della scuderia veneta sono rimasti favorevolmente colpiti dal “cv” di Vinales. Pilota talentuosissimo fin da giovanissimo, divenne campione del mondo Moto3 nel 2013. In MotoGp ha ottenuto 9 vittorie, 13 pole position e 28 podi.

La rottura con la Yamaha

L’ingaggio da parte di Aprilia è indubbiamente una bella notizia per Vinales che arriva a distanza di meno di due mesi dall’improvvisa fine del matrimonio con la Yamaha.

Il sodalizio, iniziato nel 2017, era partito sotto i migliori auspici. La casa di Iwata l’aveva scelto come compagno di squadra di Valentino Rossi, per sostituire il connazionale Jorge Lorenzo, pensando di aver trovato un potenziale campione del mondo. Nel tempo il rapporto è diventato sempre più insoddisfacente per entrambe le parti. Nessuno, però, si aspettava la decisione che ha preso improvvisamente Vinales, quando lo scorso 28 giugno 2021 ha annunciato la rescissione consensuale del contratto.

Proprio domenica in quest’ultimo weekend di gara, durante il Gran Premio d’Austria, Vinales ha vissuto uno dei momenti più bassi della sua carriera. La Yamaha, infatti, ha deciso di sospenderlo per aver tentato di danneggiare il motore.



Il pilota spagnolo, però, ha ammesso il suo errore e ha chiesto pubblicamente scusa. Se la Yamaha le accetterà sarà già in pista tra due settimane a Silverstone. In ogni caso saranno le ultime gare con la casa di Iwata prima di una nuova avventura con il team veneto, in una sfida che ha già tutto il sapore di un nuovo inizio.

L’accoglienza di Massimo Rivola

“Siamo felicissimi di annunciare l’ingaggio di Maverick Viñales, un pilota di altissimo livello, uno dei talenti più puri nella classe regina. Il nostro progetto si arricchisce del valore di Maverick – un Campione del Mondo che in MotoGP si è confermato un top rider – in un momento di grande cambiamento: dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci stabiliti con costanza nel gruppo dei protagonisti, affrontiamo anche il passaggio allo status di Factory Team, per migliorarci sempre, per portare Aprilia al successo. Siamo onorati di mettere a disposizione di Viñales tutte le nostre migliori competenze insieme al nostro entusiasmo e alla nostra passione, sono certo che, come Aleix, abbraccerà un progetto dal potenziale elevatissimo. L’arrivo di Maverick non allontana dalla nostra squadra Lorenzo Savadori che rimarrà parte integrante della famiglia Aprilia Racing”, ha dichiarato Massimo Rivola, CEO di Aprilia, nel comunicato che ufficializza l’ingaggio del pilota iberico, classe ’95.

Il benvenuto di Espargarò

Aleix Espargarò, che in questi ultimi anni ha portato avanti il progetto Aprilia facendo fare un gran passo avanti alla moto in termini di competitività e di risultati durante i Gp, accoglie il connazionale nel migliore dei modi. Su Twitter scrive:

“Do il benvenuto nella mia/sua casa a Maverick Vinales, è ora di fare la storia insieme di riportare l’Aprilia dove merita”.

Maverick Vinales non poteva non apprezzare i complimenti del suo prossimo compagno di box e gli ha risposto semplicemente così: “Sei un grande”.