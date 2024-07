Schiera una squadra di 12enni in una partita dell’Under 18: multa e squalifiche per l’US Torri

Sarà anche vero, come cantava tanti anni fa Nino D’Angelo, che bastano anche pochi anni per essere considerata già una donna, ma ragionamenti del genere non possono essere fatti nella pallavolo femminile. Lo sa bene l’US Torri, società vicentina fiore all’occhiello per quel che riguarda il settore giovanile che è stata condannata ieri dal Tribunale Federale della FIPAV per un comportamento...