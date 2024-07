Un’altra 19enne protagonista a Castelfranco Veneto: il Giorgione conferma Angela Facchinato

La seconda conferma in casa Azimut Giorgione è per la centrale trevigiana di 180 centimetri, classe 2005, Angela Facchinato. Non è una giocatrice qualsiasi per il club di Castelfranco Veneto: Angela ha seguito tutto il percorso nelle giovanili della società rossoblu e ha anche partecipato alle finali nazionali Under 18 della stagione 2022/2023. Già da un paio di stagioni è nel giro della prima...