Italia-Turchia volley femminile, semifinale Nations League: l'orario e la diretta

Un match da non perdere. L'Italia, campione d'Europa in carica, affronta oggi sabato 16 luglio alle ore 17.30 la Turchia nella semifinale di Nations League 2022. Si annuncia un grande spettacolo con le nostre portacolori pronte a dare battaglia per conquistare per la prima volta la finale di questa competizione.

Volley femminile, Italia-Turchia semifinale Nations League: dove vederla in streaming

Le azzurre, che hanno superato l'ostacolo Cina, si troveranno di fronte, nella bolgia di Ankara, la Turchia che nel turno precedente è stata capace di imporsi autorevolmente contro la Thailandia. Nell'altra semifinale si contendono un posto in finale il Brasile e la Serbia.

Italia-Turchia sarà trasmessa in chiaro dalla Rai ma soltanto in streaming su Raiplay. La diretta tv sarà disponibile soltanto per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Now e su Sky Go. Potranno vedere la partita anche gli abbonati a “Volleyball World Tv”, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.