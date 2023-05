Lutto nel volley: Ana Paula Borgo non ce l'ha fatta, vinta dalla malattia a soli 29 anni

“Dio ha accolto mia figlia”. Con queste parole, tanto semplici quanto struggenti, pubblicate dalla mamma Deborah sul suo profilo social, il mondo del volley apprende la terribile notizia della scomparsa di Ana Paula Borgo, Nata a Baruru il 20 ottobre 1993, la schiacciatrice verdeoro aveva trascorso la maggior parte della sua carriera in patria, nel massimo campionato brasiliano, ma si era fatta conoscere nel nostro paese per aver vestito la scorsa stagione la maglia del Volley Bergamo. L’avventura con la maglia rossoblù era durata appena un anno, quindi il ritorno in Brasile, ingaggiata dal Barueri, con la drammatica notizia che aveva scosso il panorama pallavolistico internazionale: lo stop all’attività agonistica per seguire un ciclo di terapie, dopo la diagnosi di un cancro allo stomaco. Ana Paula ha saputo affrontare la malattia con lo stesso spirito guerriero che l’aveva sempre contraddistinta sul rettangolo di gioco, senza riuscire però a sconfiggere quel male che l’aveva colpita e scoperto ormai in fase avanzata. Al suo fianco, il marito Carlos Guedes, a cui la giocatrice paulista aveva scritto solo alcuni giorni fa una bellissima lettera aperta in un post su Instagram, accanto alla foto che li ritraeva felici.

“Tesoro, avrei tante cose belle da dire su di te – è l’ultimo toccante paragrafo del post – e tanti testi da scrivere sul tuo carattere, tante belle frasi da dire sull'essere umano che sei, ma non mi dilungherò troppo. Volevo solo che tutti avessero il privilegio di avere un Carlos nella loro vita, un figlio come Carlos, un marito, un fratello come lui, e certamente Carlos sarebbe stato un padre eccezionale. Ti amo amore mio, con te fino alla fine! Grata al nostro magnifico Dio che mi ha regalato te”. Ana Paula Borgo era molto conosciuta in patria, aveva vestito le maglie di Pinheiros, Osasco, Prai Clube e Fluminense, prima di attraversare l’oceano e sbarcare nella Sultanlar Ligi (massima serie turca) dove ha difeso i colori di Çan Gençlik Kale e Nilüfer per poi accettare la proposta di Bergamo. Nel suo palmares figurano anche le presenze con la maglia dell’Under 22 brasiliana (con cui ha vinto il titolo Sudamericano), dell’Under 23 – che l’ha vista laurearsi campionessa mondiale – e quindi della nazionale maggiore, con cui ha esordito nel 2019.