Superlega, prima tegola per Modena? Anzani lascia la nazionale per controlli diagnostici

Prima tegola per Modena ancor prima di cominciare la stagione? Al momento non si sa ma l'apprensione è tanta per Simone Anzani. Come comunicato infatti dalla Federazione Italiana "In seguito agli ultimi accertamenti effettuati, l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha comunicato la sospensione dall’attività agonistica del giocatore della nazionale seniores maschile Anzani...