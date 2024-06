Aurora Volley Brindisi: Andrea Polimeno è il nuovo allenatore

BRINDISI - Sarà Andrea Polimeno il nuovo allenatore dell'Aurora Volley Brindisi per la stagione 2024/2025. Il coach salentino, classe 1991, con esperienza nei settori giovanili, negli ultimi ha ottenuto ottimi risultati come capo allenatore in Serie C femminile. Il presidente Ercole Saponaro ha voluto fortemente la sua presenza dichiarando: "Appena saputo del divorzio sportivo...