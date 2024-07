L'Aurora Volley Brindisi ha un nuovo libero: è Martina Landonio

BRIDNISI - La difesa dell'Aurora Volley Brindisi per la stagione 2024-2025 passa a Martina Landonio. Atleta giovanissima classe 2004 nativa di Carate Brianza (Milano), che si è fatta notare subito per carisma e sicurezza sul campo. Martina infatti ha mosso i primi passi nelle giovanili tra Uyba Busto Arsizio e Segrate partecipando anche a campionati di B2 e C...