Ecco le azzurre e gli azzurri dell'Italvolley per Parigi 2024

Prendono forma le due Nazionali di pallavolo dell'Italia Team che disputeranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I ct Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi hanno definito infatti le liste delle atlete e degli atleti che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi. Nella spedizione da record dell'Italia ai prossimi Giochi olimpici, le due formazioni di pallavolo sono tra le più attese per portare a casa delle medaglie pesanti. Le azzurre, in particolare, arrivano a Parigi dopo il trionfo nella Nations League che le rende subito una delle formazioni favorite per lottare fino all'ultimo per l'oro.

Questo il gruppo delle 12 atlete (più riserva) a disposizione del ct Velasco: Palleggiatrici Carlotta Cambi, Alessia Orro; schiacciatrici Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla; centrali Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr; opposti Paola Egonu, Ekaterina Antropova; liberi Monica De Gennaro, Ilaria Spirito (riserva AP).

Questo il gruppo dei 12 atleti (più riserva) a disposizione del ct De Giorgi: Palleggiatori Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro; centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti; opposti Alessandro Alberto Bovolenta, Yuri Romanò; liberi Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano (riserva AP).