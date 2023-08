Beach Volley, gli Azzurri Nicolai e Cottafava secondi ad Amburgo

Primo podio stagionale in un appuntamento Elite 16 del Beach Pro Tour per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. La coppia tricolore si è aggiudicata il secondo posto sulla sabbia di Amburgo, in Germania. Dopo aver portato a casa due buone partite nelle qualificazioni, gli azzurri hanno confermato la propria imbattibilità nel Gruppo D, archiviato con tre vittorie e l’ottenimento del pass diretto per i quarti di finale. A quel punto i due hanno prevalso al tie-break contro gli spagnoli Pablo Herrera e Adrian Gavira Collado (16-21 21-13 15-10). Il vero capolavoro, però, Nicolai e Cottafava lo hanno messo a segno nel penultimo atto, in cui (sempre al terzo e decisivo set) sono riusciti a sbarrare la strada ai plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum (25-23 19-21 15-13).

La finale ha posto davanti agli azzurri gli svedesi David Ahman e Jonatan Hellvig, già incontrati e battuti durante la fase a gironi. Stavolta, però, sono stati gli scandinavi a prevalere con lo score di 21-16 22-24 21-19 conquistando il titolo. Gli azzurri, nonostante la sconfitta, hanno incassato punti molto preziosi in chiave ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.