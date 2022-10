Calendario A1 volley femminile 2022-2023: le date e come seguirla in tv

La Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile, è ai nastri di partenza. Da sabato 22 ottobre le quattordici squadre partecipanti sono pronte a sfidarsi nella regular season. I match fino all'8 aprile 2023 decreteranno le 8 formazioni che accederanno direttamente ai quarti di finale scudetto. Le ultime due, invece, retrocederanno in Serie A2.

Lo stop del campionato, per lasciare spazio alla Coppa Italia, è in programma a fine dicembre e la Final Four si giocherà a fine gennaio. Il 26 novembre verrà assegnata la Supercoppa Italiana: La Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, affronterà l’Igor Gorgonzola Novara.

I playoff scudetto si giocheranno dal 15 aprile a metà maggio. Le date esatte sono da definire. I quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel secondo fine settimana di maggio.

Serie A1 volley femminile 2022-2023: il calendario

1a Giornata: andata 23 ottobre 2022-ritorno 8 gennaio 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Volley Bergamo 1991

Igor Gorgonzola Novara – CBF Balducci H.R. Macerata

Vero Volley Monza – Wash4Green Pinerolo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – e-work Busto Arsizio

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cuneo Granda Volley

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

2a giornata: andata 26 ottobre 2022-ritorno 15 gennaio 2023

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

e-work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

Wash4Green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara

CBF Balducci H.R. Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

3a giornata: andata 30 ottobre 2022-ritorno 22 gennaio 2023

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci

Vero Volley Monza – Volley Bergamo 1991

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – CBF Balducci H.R. Macerata

Cuneo Granda Volley – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Wash4Green Pinerolo

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – e-work Busto Arsizio

4a giornata: 2 novembre 2022-ritorno 5 febbraio 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Savino Del Bene Scandicci – TrasportiPesanti Casalmaggiore

e-work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda Volley

Wash4Green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

CBF Balducci H.R. Macerata – Il Bisonte Firenze

5a giornata: andata 6 novembre 2022-ritorno 12 febbraio 2023

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991

Vero Volley Monza – CBF Balducci H.R. Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Il Bisonte Firenze

Cuneo Granda Volley – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – e-work Busto Arsizio

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Wash4Green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci

6a giornata: andata 13 novembre 2022-ritorno 19 febbraio 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Vero Volley Monza – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze – Cuneo Granda Volley

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Wash4Green Pinerolo

Volley Bergamo 1991 – e-work Busto Arsizio

CBF Balducci H.R. Macerata – Savino Del Bene Scandicci

7a giornata: andata 16 novembre 2022-ritorno 26 febbraio 2023

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Monza

e-work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Cuneo Granda Volley – CBF Balducci H.R. Macerata

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara

Wash4Green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

8a giornata: andata 20 novembre 2022-ritorno 5 marzo 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Monza

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

e-work Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Savino Del Bene Scandicci

Cuneo Granda Volley – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

TrasportiPesanti Casalmaggiore – CBF Balducci H.R. Macerata

Volley Bergamo 1991 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

9a giornata: andata 27 novembre 2022-ritorno 12 marzo 2023

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Savino Del Bene Scandicci – e-work Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Wash4Green Pinerolo – Cuneo Granda Volley

CBF Balducci H.R. Macerata – Volley Bergamo 1991

10a giornata: andata 4 dicembre 2022-ritorno 19 marzo 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

e-work Busto Arsizio – CBF Balducci H.R. Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cuneo Granda Volley – Vero Volley Monza

Il Bisonte Firenze – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991 – Wash4Green Pinerolo

11a giornata: andata 11 dicembre 2022-ritorno 26 marzo 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze

Vero Volley Monza – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Cuneo Granda Volley

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Volley Bergamo 1991

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

TrasportiPesanti Casalmaggiore – e-work Busto Arsizio

CBF Balducci H.R. Macerata – Wash4Green Pinerolo

12a giornata: andata 18 dicembre 2022-ritorno 2 aprile 2023

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

e-work Busto Arsizio – Cuneo Granda Volley

Il Bisonte Firenze – Vero Volley Monza

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci

Wash4Green Pinerolo – TrasportiPesanti Casalmaggiore

CBF Balducci H.R. Macerata – Prosecco Doc Imoco Conegliano

13a giornata: andata 26 dicembre 2022-ritorno 8 aprile 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vero Volley Monza – e-work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4Green Pinerolo

Cuneo Granda Volley – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – CBF Balducci H.R. Macerata

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Serie A1 Volley 2022-2023: come vederla in tv

Gli amanti del volley possono seguire una partita alla settimana e alcuni incontri dei playoff sui canali Rai. Tutti i match sono trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su Volleyball World.