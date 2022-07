Volley Nations League maschile 2022: calendario, programma, orari e diretta tv

Dopo il successo della nazionale femminile di volley tocca agli uomini di Fefè De Giorgi. I campioni d'Europa, nella Final Eight che andrà in scena a Bologna dal 20 al 24 luglio, si giocano questo importante trofeo in un torneo che è anche qualcosa di più di un semplice test in prospettiva per i Mondiali.

I nostri, che si sono qualificati tra le migliori otto formazioni, avranno l'emozione e tutto il supporto derivante dal fatto di giocare la Final Eight in casa, a Bologna. L'esordio sarà questa sera, alle ore 21, contro l'Olanda.

Volley Nations League maschile: il calendario dell'Italia

Ecco il calendario degli appuntamenti e dove saranno trasmessi in tv: