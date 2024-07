Da Campalto alla Serie A di volley: la grande occasione di Arianna Visentin

Giovane prospetto? Neanche per sogno! Nonostante la tentazione di definire in questo modo Arianna Visentin sia forte, la giovane pallavolista originaria di Campalto è molto più di una semplice promessa. Dopo lo splendido biennio a San Donà con l’Imoco in B1 e l’emozione della convocazione in A1 con Conegliano, la prossima stagione sarà quella della prima volta in Serie A per la fresca...