CEV Champions League 2023, a Perugia non riesce la rimonta

La Sir Sicoma Monini Perugia non riesce a ribaltare il risultato della Semifinale d’andata contro il Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le, che scappa subito 0-2 nel conto dei set e passa con merito alla Finale di Champions. La partita, con risultato ormai acquisito e con le panchine in campo, termina 1-3 in favore degli ospiti. Prosegue la maledizione della Semifinale europea per i bianconeri attesi ora da uno snodo cruciale lunedì per Gara 5 dei Quarti di Finale Play Off con l’Allianz Milano. C’è delusione, inutile negarlo, in casa bianconera.

La Champions era un obiettivo stagionale ed è chiaro l’amaro in bocca per la quinta eliminazione consecutiva in campo europeo ad un passo dalla Finale. Coach Anastasi ed i suoi ragazzi dovranno però recuperare prontamente morale e convinzione in questi pochi giorni che mancano al giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile alle ore 18.00 con diretta Rai Sport, quando ci sarà Gara 5 dei Quarti di Finale Play Off di SuperLega Credem Banca, ancora al PalaBarton, contro l’Allianz Milano.

Il 20 maggio, alle Super Finals al Pala Alpitour di Torino, sarà Finale a tinte polacche con il match tra Jastrzebski Wegiel e Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle.

Il tabellino di Sir Sicoma Monini Perugia - Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le 1-3 (23-25, 18-25, 25-19, 25-27)

Sir Sicoma Monini PERUGIA: Giannelli 2, Herrera Jaime 13, Rychlicki 1, Leon 10, Piccinelli (L), Solè 7, Russo 1, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 12, Plotnytskyi 10, Ropret 1, Mengozzi 4. N.E. Cardenas Morales. All. Anastasi.

Grupa Azoty K?DZIERZYN-KO?LE: Kaczmarek 5, Stepien 1, Janusz 1, Wiltenburg 4, Staszewski 9, Kluth 9, Bednorz 13, Sliwka 4, Smith 6, Pashitskii 6, Zalinski 4, Shoji (L), Banach (L), Huber 6. All. Sammelvuo. ARBITRI: Mokry, Kovar. NOTE – durata set: 29′, 26′, 22′, 28′; tot: 105′.

Andata: Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le - Sir Sicoma Monini Perugia 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22)