Volley femminile, svanisce il sogno della Egonu: Conegliano completa il Grande Slam

Quarto trofeo dell'anno in altrettante manifestazioni a cui ha preso parte: l'Imoco Conegliano ha vinto la Champions League donne battendo in finale l'Allianz Vero Milano per 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9) nella finale giocata ad Antalya.

Per la squadra veneta è la terza Champions vinta, nulla da fare invece per Paola Egonu che sognava di diventare, con Milano, la prima giocatrice a vincere la massima competizione europea con quattro squadre diverse: finora ci è riuscita con Novara, Conegliano e Vakifbank Istanbul

Una stagione fantastica, indimenticabile per la Prosecco DOC/A.Carraro Imoco Volley che oggi ad Antalya (Tur) nella SuperFinal di Champions League vinta con l’Allianz Milano ha completato un fantastico “poker” stagionale che l’ha portata a vincere tutte e quattro le competizioni disputate, per ampliare una bacheca che in 12 anni di storia del club è già arrivata alla cifra di 24 trofei conquistati dal 2012, anno di fondazione, ad oggi.



In totale nella bacheca di Conegliano ci sono dopo questa storica stagione 2023/24 la bellezza di 7 scudetti, 2 mondiali per club, 2 champions league, 6 coppe italia, 7 supercoppe italiane.

Vittorie 2023/24:

Supercoppa Italiana : W finale con Milano

Coppa Italia: W finale con Milano

Scudetto: W finale con Scandicci

Champions League: W finale con Milano

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La SuperFinal va in scena all’Antalya Sport Salonou, gremito di 9300 spettatori, tra i quali personalità dello sport italiano come il Ministro Andrea Abodi, il ct azzurro Julio Velasco e il presidente di LVF Mauro Fabris, oltre al chiassoso manipolo di tifosi gialloblù, circa un centinaio che applaudono l’entrata in campo dell’A.Carraro Imoco per la sua quarta apparizione all’atto conclusivo della Champions con il suo 6+1 “base” in Europa formato dalla diagonale palleggiatore-opposto composta da capitan Wolosz e dalla svedese Isabelle Haak, al centro Fahr (recuperata da un problema alla caviglia destra) e Robin De Kruijf che chiude la carriera oggi nel giorno del suo 33° compleanno, schiacciatrici la coppia USA Plummer-Robinson Cook, libero Moki De Gennaro, che tornano sul “luogo del delitto” dove vinsero il Mondiale per Club nel dicembre 2022. L’Allianz Milano, alla sua prima volta nella SuperFinal, schiera dall’inizio al palleggio Orro in diagonale con l’ex Paola Egonu, al centro Folie, un’altra ex, con Rettke, schiacciatrici Sylla (la terza ex Pantera) con Daalderop, libero Castillo.



I primi scambi sono tutti gialloblù, 4-0 per le Pantere con attacco e muro di Plummer che parte fortissimo. Va a segno anche De Kruijf, poi Haak risponde ad Egonu (7-3). L’A.Carraro Imoco deve assorbire la reazione delle milanesi, con Wolosz che ora si affida a una Bella Haak capace di trasformare palloni in serie (grande primo set con 7 punti e il 70% in attacco) per il nuovo allungo a +5 (13-8). L’Allianz soffre il muro-difesa gialloblù che rende vane le trame offensive di Orro, permettendo contrattacchi vincenti alla svedese e alle sue compagne. Robin De Kruijf piazza anche un ace (14-8), poi Milano (che inserisce Cazaute) messa sotto pressione commette qualche errore e le Pantere si involano (18-10). Piccolo brivido sulla bella tornata in battuta della francese Cazaute (18-13),ma ci pensa la “solita” Haak, idolo del pubblico turco, a riportare Conegliano a +6. Entra Gennari in seconda linea, poi Lubian in battuta e il vantaggio si dilata (22-14). Il set termina con l’A.Carraro Imoco che domina grazie agli aces di Lubian e al muro finale di Robinson Cook su Egonu per un comodo 25-14.



Nell’avvio del secondo set l’Allianz scrollatasi di dosso la ruggine di quasi un mese di inattività comincia a macinare gioco, Sylla ed Egonu suonano la carica (3-5), ma Kat Plummer è carica e pareggia a quota 7 scardinando il muro avversario. Arrivano due errori anche per l’A.Carraro Imoco e coach Santarelli deve chiedere il primo time out con l’Allianz avanti 7-10. L’Allianz ci crede, Egonu in crescita firma la diagonale del +4 (8-12). Si spegne la luce in casa gialloblù dopo un primo set fin troppo facile e sul 9-15, che coincide con un buon ingresso in battuta della giovane Malual, coach Santarelli deve fermare ancora il gioco. Entra Lanier per Plummer, ma Malual continua a fare male alla ricezione delle campionesse d’Italia che sprofondano a -8 (9-17) e devono inseguire. Khalia Lanier e Haak riducono il gap, poi la classe di Robinson Cook (attacco e muro) trascina le Pantere al -4 (13-17). Dopo il time out Lanier spara l’ace del -3, ma Rettke rompe il break gialloblù. Sul 15-18 entra Bardaro, ma Milano tiene la barra dritta e mantiene il vantaggio. Sylla piazza il 16-21, poi Bardaro compie un miracolo difensivo, Haak (6 punti nel set) realizza e si riaprono i giochi sul 18-21. Il muro delle lombarde fa la voce grossa (18-23), non basta il tentativo finale di Lubian in battuta e tre errori in fila di Egonu (7 punti all’attivo nel set) che poi chiude al quarto tentativo. Milano pareggia i conti con il 23-25.



Bella reazione in avvio di terzo set per l’A.Carraro Imoco che torna a giocare senza errori e aggiunge le veloci di Fahr a un attacco ben orchestrato da capitan Wolosz (6-3). Egonu è ancora imprecisa e Conegliano allunga, grazie anche a un bel muro di Sarah Fahr (11-6). Entra Gennari e grazie alle rigiocate della seconda linea gialloblù il vantaggio resta cospicuo (12-7). L’attacco di Milano si affida a Sylla che tiene a galla le lombarde, ma non basta: l’A.Carraro Imoco è determinata in difesa con la coppia De Gennaro-Cook e “cattiva” in attacco, Bella Haak non sbaglia, poi Fahr va a segno al centro e le Pantere si scatenano salendo a +8 (18-10).

Sale in cattedra anche Kelsey Robinson Cook che dopo un doppio tuffo in acrobazia difensiva di Bardaro e De Gennaro trasforma il 22-15 che lancia le Pantere verso la conquista del terzo set. Plummer sigla il 24° punto, poi la botta finale di una Haak inarrestabile (5 su 5 in attaco nel set!) scatena l’urlo dei tifosi gialloblù per il 25-19 che manda l’A.Carraro Imoco avanti 2-1.

Il quarto set inizia con l’ace di De Kruijf che sigla il punto che la rende la miglior marcatrice “all time” dell’Imoco Volley, il 2567° della sua carriera da Pantera, scalzando in extremis proprio Egonu dalla speciale classifica. Il match però resta combattuto con Milano che, nonostante un’Egonu sottotono (11% nel terzo set in attacco) trova sprint con le battute di Cazaute (5-7). Si scatena Isabelle Haak che va in cielo per l’attacco, ma l’Allianz insiste per portare il match al tie break. (8-10).



Il palasport di Antalya “stimolato” dal gruppo di tifosi gialloblù è tutto per le Pantere della A.Carraro Imoco che con una serie di colpi da cineteca di Isabelle Haak (sarà MVP con 23 punti) tornano a -1 (12-13). Quando si accende Egonu (12-15) coach Santarelli, il “komandante” per i tifosi della nazionale turca, chiede time out, ma l’Allianz ci crede e approfitta di un momento meno brillante delle Pantere per rilanciare (14-17). Capitan Wolosz si affida alla “polizza” Haak, doppietta della star svedese per il -1 (17-18). Time out di coach Gaspari.

E’ battaglia in campo, Wolosz mura, Folie sigla il primo tempo, poi Haak commette uno dei suoi rari errori e Milano entra allo sprint finale sopra di 3 punti (18-21). Allarme rosso in panchina dopo l’ace del +4 di Malual ed è time out sul 18-22. Un altro passaggio a vuoto di Conegliano costa caro e Milano si invola con un break di 6-1 e chiude il set (19-25) mandando la Superfinal al tie break.

Il quinto set inizia subito conl’A.Carraro Imoco a spron battuto con il muro di Fahr (3-1), poi entra Bardaro che risponde alla grande in seconda linea e con De Gennaro forma una coppia impenetrabile in seconda linea. C’è un sussulto di Milano con Sylla a muro (5-5), ma c’è una Robinson Cook scatenata che con l’altra USA Kat Plummer scava il break decisivo: 10-6. Dopo la fiammata delle due americane Fahr a muro domina per il +5 (12-7). Alla fine Wolosz e compagne tengono sul rientro delle avversarie e l’errore finale dell’Allianz manda in cielo le Pantere per un 15-9 che vuol dire la seconda Champions e un fantastico poker stagionale per le Pantere!



Quella di stasera è stata anche una partita di commiato per alcune atlete storiche del club gialloblù, a partire da Robin “The Queen” De Kruijf, “pantera per sempre” che ha giocato oggi l’ultima partita di una straordinaria carriera dopo 8 stagioni e 286 gare giocate in maglia gialloblù, dove ha contribuito a scrivere la storia dell’Imoco Volley; assieme a Robin, passo d’addio anche per la fuoriclasse USA Kelsey “Kesh” Robinson Cook che in annate diverse è stata protagonista di 4 stagioni in gialloblù e la prossima stagione giocherà in USA dopo essere arrivata in Europa nel 2015 proprio a Conegliano con cui vinse (mettendo a terra l’ultimo pallone della finale) il primo scudetto della storia del club. Lasceranno Conegliano anche altre giocatrici che hanno dato tanto al club veneto, come l’altra schiacciatrice USA Kathryn Plummer che cambia maglia dopo tre stagioni di grande crescita e di tante vittorie, e le italiane Alessia Gennari e Federica Squarcini, atlete fondamentali in campo e fuori nelle due stagioni giocate con la maglia delle Pantere.

IL TABELLINO

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-ALLIANZ MILANO 3-2 (25-14,23-25,25-19,19-25,15-9) -

Durata set: 23′,28′,25′,26′,16′



A.Carraro Imoco: Wolosz 3, Haak 23, Plummer 21, Robinson Cook 10, Fahr 9, Lubian 2, Squarcini ne, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf 6, Bardaro, Lanier 2, Bugg, Piani (L) ne. All. Santarelli.



Allianz: Daalderop , Bajema 1, Orro 2, Malual 3, Rettke 7, Heyrman, Castillo (L), Egonu 19, Prandi ne, Pusic (L), Candi, Folie 7, Cazaute 10, Sylla 13. All. Gaspari.



Arbitri: Mokry (Svk) e Ozbar (Tur)

Spettatori: 9300

Note: Errori battuta: Co 14,Mi 13; Aces: 7-6; Muri: 9-8; Errori attacco: 14-15

MVP: HAAK