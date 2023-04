Cev Cup 2023, che rimonta Modena: la Valsa Group vince 4-0 in Belgio e conquista il trofeo

La Valsa Group Modena compie una rimonta perfetta in Belgio e conquista la CEV Cup 2023 a 15 anni dall’ultimo trionfo europeo. La formazione di Andrea Giani, che sedeva anche allora (2008) in panchina, vince 3-0 in Belgio e conquista anche il Golden Set che vale la Coppa, grazie ad un superbo Lagumdzija (MVP con 25 punti) e al suo capitano Bruno, schierato nonostante il problema alla caviglia destra. In un difficile momento stagionale, dove erano arrivate tre sconfitte consecutive tra Play Off e CEV Cup , la Valsa Group Modena sfodera una reazione d’orgoglio incredibile e si gode il trionfo.

La partita - Modena inizia il match con Bruno, che stringe i denti nonostante l’infortunio alla caviglia destra rimediato a Piacenza domenica, e Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi sono i martelli, Stankovic-Sanguinetti centrali e Rossini libero. Roeselare risponde con D’Hulst regista, Koukartsev opposto, Verhanneman-Tammearu schiacciatori, Coolman-Fasteland al centro e Deroey libero. È una bolgia l’arena di Roeselare, sold out in ogni ordine di posto. Parte fortissimo Modena che va sull’8-5 con Lagumdzija ispiratissimo. Va sul 12-8 la Valsa Group con Bruno che trova i centrali con grande continuità.

Alza subito la testa il Knack, break immediato e 12-12. Strappa Modena che va sul 19-15 con una grande difesa di Gollini e il primo tempo di Stankovic. Non ci stanno i belgi, contro break e risultato che va sul 21-21. Il finale di set è di marca gialloblù, l’ace di Sanguinetti chiude il parziale 27-25. Roeselare sfrutta bene la pipe ad inizio secondo set, 3-5. La Valsa Group è implacabile al servizio, triplo ace di Lagumdzija, 12-8. Si arriva al 16-13 con i belgi che restano in scia dei gialli. Rinaldi mette la diagonale del 21-19, è Ngapeth a chiudere 25-22 il parziale. Va sull’1-5 il Knack nel terzo parziale poi è Bruno al servizio a suonare la carica, 4-5. Si arriva al 9-9 con Modena che continua a spingere forte al servizio.

Continua il punto a punto di un set al cardiopalma, 18-17 avanti i gialli. Va sul 24-21 Modena che poi chiude il parziale 25-23. Nel golden set parte subito bene Modena che va sopra 8-4. I gialli non mollano mai la presa, ampliano in vantaggio e chiudono 9-15.

La Valsa Group Modena si impone dunque alla Tomabel Hall e mette in bacheca una CEV Cup 2023 che entra di diritto nella storia del club gialloblù.

IL TABELLINO DI Knack Roeselare - Valsa Group Modena 0-3 (25-27, 22-25, 23-25) - GOLDEN SET (9-15)

Knack ROESELARE: Deroey (L), D'Hulst 0, Coolman 7, Ahyi 1, Verhanneman 12, Tammearu 10, Rotty 2, Depovere 0, Koukartsev 21, Fasteland 3. N.E. Plaskie, Leite Costa. All. Vanmedegael.

Valsa Group MODENA: Mossa De Rezende 2, Marechal 0, Gollini (L), Sanguinetti 7, Stankovic 9, Ngapeth 13, Sala 1, Lagumdzija 25, Rousseaux 0, Rossini (L), Rinaldi 13. N.E. Krick, Bossi, Salsi. All. Giani. – ARBITRI: Michlic, Avramidis. NOTE - durata set: 34', 27, 35; GS: 16′; tot: 112.

Andata: Valsa Group Modena - Knack Roeselare 0-3 (21-25, 23-25, 21-25)