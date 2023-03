Coppe Europee, Egonu schiaccia Milano: a Chieri la finale d'andata di CEV Challenge Cup

Un successo e una sconfitta nel mercoledì europeo delle squadre italiane di volley femminile. A Istanbul, la Vero Volley Milano cede alle campionesse d'Europa in carica del VakifBank, guidate da una Paola Egonu stellare ed MVP del match: 3-0 il risultato finale nei quarti d'andata di CEV Champions League.

Festa grande invece a Torino dove, in un Pala Gianni Asti tutto esaurito, la Reale Mutua Fenera Chieri rifila un rotondo 3-0 al Lugoj, facendo sua la finale d'andata della CEV Challenge Cup. Oggi, giovedì 16 marzo, A.Carraro Imoco Conegliano in campo contro il Fenerbahçe.

Sempre per l'andata dei quarti di CEV Champions League si è giocato martedì 15 marzo, il match tra Igor Gorgonzola Novara e Allianz MTV STUTTGART. Trionfo per 1-3 in Germania per le piemontesi. Mentre per la semifinale d'andata di CEV Cup, successo casalingo della Savino Del Bene Scandicci contro le turche del THY Istanbul

CEV CHAMPIONS LEAGUE

QUARTI DI FINALE - ANDATA

Allianz MTV STUTTGART - Igor Gorgonzola NOVARA 1-3 (25-21, 16-25, 21-25, 23-25)

VakifBank Istanbul - Vero Volley Milano 3-0 (25-18, 25-19, 25-17)

Fenerbahçe Istanbul - A.Carraro Imoco Conegliano 16/03 - ore 17.00

CEV CUP

SEMIFINALE – ANDATA

Savino Del Bene Scandicci - THY Istanbul 3-0 (27-25, 25-12, 25-18)

CEV CHALLENGE CUP

FINALE – ANDATA