Coppe Europee, Perugia vola alla Final Four di Champions League: Modena in finale di CEV CUP

Mercoledì di Coppa per il volley maschile azzurro. Mercoledì di coppa di grandi risultati, di grandi emozioni ma, purtroppo, anche di grandi beffe. Vediamo tutto nel dettaglio.

Partiamo dalla Sir Sacoma Monini Perugia che, dopo una lunghissima battaglia contro il Berlin Recycling Volleys, centra la Final Four di Champions League. Berlino gioca una pallavolo eccellente al PalaBarton ed ai bianconeri servono pazienza, resistenza e coraggio per passare il turno. Decisivi alla fine servizio e muro dei padroni di casa. Mvp un incontenibile Oleh Plotnytskyi.

Beffa atroce per i campioni d’Italia della Lube Civitanova Marche che escono dalla Champions League ma a testa altissima. La prova d’orgoglio di Zaytsev e compagni, e la spinta dell’Eurosuole Forum, non spezzano il sortilegio europeo. Per il terzo anno di fila i biancorossi salutano la più importante kermesse continentale per Club nei Quarti di Finale dopo una Pool eccellente.

Capitan De Cecco e compagni battono il sestetto turco per 3-1 nel match di ritorno (31-29, 25-20, 23-25, 25-20) riequilibrando le sorti del doppio confronto, ma scivolano in volata nel successivo Golden Set (12-15). A staccare il pass per le Semifinali è l’Halkbank Ankara.

Esulta la Valsa Group Modena che vince anche a Belchatow, 2-3 il risultato e centra la finale di CEV Cup dove affronterà il Knack Roeselare che ha superato al Golden Set la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Stasera l'ultimo match della settimana di coppe con la Itas Trentino che affronta il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, si parte dal 2-3 dell'andata.

TUTTI I RISULTATI

CEV CHAMPIONS LEAGIE 2023 – 4th Finals, Away Matches

Sir Sicoma Monini Perugia – Berlin Recycling Volleys (GER) 3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17 15-13) Andata 3-1

3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17 15-13) Andata 3-1 Cucine Lube Civitanova – Halkbank Ankara (TUR) 3-1 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20) GOLDEN SET (12-15) Andata: 1-3

3-1 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20) GOLDEN SET (12-15) Andata: 1-3 Trentino Itas – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) 16 MARZO Andata: 2-3

CEV CUP 2023 – Semi Finals, Away Matches