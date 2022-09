Champions League Femminile: il sorteggio dei gironi, la formula e le date

Mentre il countdown per l’inizio del Campionato Mondiale è ormai agli sgoccioli, si alza ufficialmente a Bruxelles il sipario sull’edizione 2022/2023 della Champions League femminile, che vedrà ancora la sfida a distanza Italia-Turchia come piatto forte della competizione, considerando che cinque delle ultime sette finali hanno visto in campo una rappresentante della SuperLega ed una della Sultanar Ligi. E’ il VakifBank di Istambul la squadra detentrice del titolo, che dodici mesi fa a Lubiana si è imposta 3-1 piegando Conegliano, squadra che ha alzato la Coppa nell’edizione 2021. Proprio il sodalizio veneto, che ha firmato il triplete italiano la scorsa stagione perdendo con le turche anche la finale del Mondiale per Club, rappresenterà l’Italia in compagnia di Monza, vice campione d’Italia, e di Novara (che vinse il titolo continentale nel 2019 a Berlino) che a differenza di Imoco e Vero Volley, teste di serie, sarà inserita nella seconda urna. La nuova regola adottata in sede di sorteggio esclude la presenza di due club della stessa nazione nella Pool eliminatoria, scongiurando quindi il rischio derby tra italiane già nella prima fase.

Questo il responso dell’urna di Bruxelles, con la composizione dei cinque gironi: per Novara subito lo scoglio rappresentato dalla campionesse in carica del Vakifbank

Pool A: Carraro Imoco Conegliano (Italia), Developres Rzeszow (Polonia), ASPTT Mulhouse (Francia), qualificata spareggi

Pool B: Vero Volley Monza (Italia), Volero Le Cannet (Francia), CSM Volei Alba Blaj (Romania), SC Prometey Dnipro (Ucraina)

Pool C: VakifBank Istanbul (Turchia), Igor Gorgonzola Novara (Italia), SC Potsdam (Germania), qualificata spareggi

Pool D: Fenerbahce Opet Istanbul (Turchia), LKS Commercecon Lodz (Polonia), Allianz MTV Stuttgart (Germania), qualificata spareggi

Pool E: Grupa Azoty Chemik Police (Polonia), Eczacibasi Dynavit Istanbul (Turchia), CSM Targoviste (Romania), Maritza Plovdiv (Bulgaria)

Fase a gironi, le date

1a giornata: 06-08/12/2022

2a giornata: 20-22/12/2022

3a giornata: 10-12/01/2023

4a giornata: 17-19/01/2023

5a giornata: 31/01-02/02/2023

6a giornata: 08/02/2023

La fase a gironi prenderà quindi il via tra il sei e l’otto dicembre 2022, per concludersi l’8 febbraio 2023. Al tabellone ad eliminazione diretta si qualificheranno le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza; le cinque seconde classificate e la migliore terza disputeranno gli ottavi di finale con la formula del doppio confronto (andata 8 febbraio, ritorno 15 febbraio), raggiungendo ai quarti le cinque formazioni che si sono piazzate al primo posto nella Pool eliminatoria. Le altre quattro squadre che hanno concluso in terza posizione il girone verranno “ripescate” in Cev Cup, e verranno ammesse nel tabellone della seconda fase nei quarti di finale. Le ultime tre qualificate alla Main Phase verranno decise al termine degli spareggi preliminari, che verranno disputati da: Stella Rossa Belgrado (Serbia), Pölkky Kuusamo (Finlandia), La Laguna Tenerife (Spagna), Bimal-Jedinstvo Brcko (Bosnia ed Erzegovina), Mladost Zagabria (Serbia), Calcit Kamnik (Slovenia), VDK Gent (Belgio) e Vasas Budapest (Ungheria).