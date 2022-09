Champions League Maschile: il sorteggio dei gironi, la formula e le date

Dopo aver battuto la Polonia nella finale dei Mondiali, l’Italia va alla carica della Champions League con le sue tre squadre qualificate, dando l’assalto alla principale manifestazione continentale che negli ultimi due anni è stata vinta dalla formazione polacca dello Zaksa Kedzierzyn Kozle, grazie all’affermazione conseguita in finale contro Trento nel 2021 e nel 2022. Saranno ancora i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova (ultima formazione di SuperLega ad essersi aggiudicata il trofeo, nel maggio del 2019), la Sir Sicoma Colussi Perugia ed il Trentino Itas a sistemarsi sui blocchi di partenza della kermesse 2022/2023. I marchigiani e gli umbri sono stati inseriti nell’urna delle teste di serie, definite sulla base del ranking Cev riferito ai risultati delle ultime tre edizioni, mentre Trento è stata posizionata nella seconda fascia essendo la terza squadra italiana ammessa alla manifestazione. La nuova regola adottata in sede di sorteggio esclude la presenza di due club della stessa nazione nella Pool eliminatoria, scongiurando quindi il rischio derby tra italiane già nella prima fase.

Questo il responso dell’urna di Bruxelles, con la composizione dei cinque gironi. Tutta da seguire nella Pool D la rivincita della finale disputata nelle ultime due edizioni tra Trento ed i campioni uscenti dello Zaksa:

Pool A: Jastrzebski Wegiel (Polonia), VfB Friedricshafen (Germania), Montpellier Volley UC (Francia), Vojvodina Novi Sad (Serbia).

Pool B: Berlin Recycling Volleys (Germania), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), Halkbank Ankara (Turchia), qualificata spareggi

Pool C: Cucine Lube Civitanova (Italia), Knack Roeselare (Belgio), Tours VB (Francia), qualificata spareggi

Pool D: Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia), Trentino Itas (Italia), Descopan VT Menen (Belgio), Cez Karlovarsko (Repubblica Ceca).

Pool E: Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia), Swd Powervolleys Duren (Germania), Ziraat Bank Ankara (Turchia), Ach Volley Lubiana (Slovenia)

Fase a gironi, le date

1a giornata: 8-9-10 novembre 2022

2a giornata: 15-16-17 noevmbre 2022

3a giornata: 29-30 novembre e 1° dicembre 2022

4a giornata: 13-14-15 dicembre 2022

5a giornata: 10-11-12 gennaio 2023

6a giornata: 25 gennaio 2023

La fase a gironi prenderà pertanto il via l’8 novembre 2022, per concludersi il 25 gennaio 2023. Al tabellone ad eliminazione diretta si qualificheranno le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza; le cinque seconde classificate e la migliore terza disputeranno gli ottavi di finale con la formula del doppio confronto (andata 8 febbraio, ritorno 15 febbraio), raggiungendo ai quarti le cinque formazioni che si sono piazzate al primo posto nella Pool eliminatoria. Saranno i risultati ottenuti nel gruppo - e non più un sorteggio - a determinare gli accoppiamenti dei quarti di finale. Le altre quattro squadre che hanno concluso in terza posizione il girone verranno “ripescate” in Cev Cup, ed ammesse nel tabellone della seconda fase della competizione nei quarti di finale. Le ultime due qualificate alla Main Phase di Champions League verranno decise al termine degli spareggi preliminari, che verranno disputati da: Sk Zadruga Aich/Dob (Austria), Mladost Brcko (Bosnia ed Erzegovina), Hebar Pazardhik (Bulgaria), Mladost Zagreb (Croazia), Ford Levoranta Sastamala (Finlandia), Strumica (Macedonia), Budva (Montenegro), Dynamo Apeldoorn (Olanda), Sport Lisboa e Benfica (Portogallo), C.S. Arcada Galati (Romania), Lindaren Volley Amriswil (Svizzera).