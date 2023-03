Champions League Women, Paola Egonu elimina la "sua" Milano

La Vero Volley Milano ha messo in campo la sua miglior versione davanti al sold-out dell'Allianz Cloud, giocando alla pari con le campionesse d'Europa per quattro set, ma alla fine è stato il VakifBank Istanbul di Paola Egonu (MVP del match con 36 punti) ad accedere alle semifinali di CEV Champions League.

Le ragazze di coach Gaspari sono partite benissimo in attacco e in difesa, con una Thompson straripante, dominando di fatto il primo set. Le turche però hanno pareggiato, portandosi sull'1-1 guidate da Egonu e Bajema, prima del nuovo sorpasso milanese, con le americane Thompson e Larson a fare la voce grossa.

Nella decisiva quarta frazione, sono state però le attaccanti turche a fare la differenza, servite dall'ottima Cansu: 2-2 che, complice del 3-0 dell'andata, ha regalato il passaggio alla squadra di coach Guidetti. Il quinto set è stato pura formalità: vincono le turche 2-3 e si regalano cosi la gioia del doppio successo nel confronto contro il team lombardo.

IL TABELLINO di Vero Volley MILANO - VakifBank ISTANBUL 2-3 (25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15)

Vero Volley MILANO: Folie 8, Orro 3, Thompson 27, Stevanovic 4, Sylla 8, Larson 16, Parrocchiale (L), Negretti (L), Stysiak 4, Rettke 3, Davyskiba 3, Candi. Non entrate: Allard, Begic. All. Gaspari. VakifBank ISTANBUL: Ozbay 3, Ogbogu 7, Egonu 36, Braga Guimaraes 9, Bajema 19, Gunes 11, Aykac (L), Gulubay 2, Acar, Cebecioglu. Non entrate: Akman, Karutasu, Daalderop, Akbay (L). All. Guidetti.

ARBITRI: Collados, Jokelainen. Durata set: 25', 29', 34', 30', 15'; Tot: 133'.

Il programma della Coppe CEV

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE – RITORNO

Igor Gorgonzola Novara-Allianz MTV Stuttgart 22/03 – ore 20.00 (Andata: 3-1 Novara)

A.Carraro Imoco Conegliano-Fenerbahçe Istanbul 23/03 – ore 20.30 (Andata: 3-0 Fenerbahçe)

CEV CUP SEMIFINALE – RITORNO

THY Istanbul-Savino Del Bene Scandicci 22/03 – ore 17.00 (Andata: 3-0 Scandicci)

CEV CHALLENGE CUP FINALE – RITORNO