Chiara Riparbelli torna nel suo Salento: la mesagnese giocherà in A2 col Melendugno

Dopo tanto girovagare, la centrale Chiara Riparbelli torna nel suo Salento. Mesagnese Doc, dopo due stagioni a Mondovì, la classe 1996 ha scelto Melendugno per la sua prima volta in Serie A2 con un team della sua terra. Chiara muove i primi passi nel settore giovanile della squadra della sua città, il Mesagne Volley. Giovanissima fa le valigie per inseguire il suo sogno, e di esperienze ne ha...