Paolo Totero e il suo staff riconfermati alla guida della Pantaleo Podio Volley Fasano

La Pantaleo Podio Volley Fasano riconferma Paolo Totero e il suo staff alla guida tecnica per la nuova stagione di serie B1 che prenderà il via nel prossimo mese di settembre. Una riconferma ampiamente prevista da tutti gli addetti ai lavori dopo gli importanti successi conseguiti in queste ultime due stagioni dal tecnico fasanese. Fiducia totale quindi per il giovane coach alla sua terza...