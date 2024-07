Volley A2, Ravenna debutta in casa con la neo promossa. Natale in trasferta

Debutto con la neo promossa Fano e a Santo Stefano a casa sua come prima giornata di ritorno. Questo l'avvio di campionato di serie A2 per la Consar Ravenna. Oggi, 18 luglio, a Bologna, a conclusione dei tre giorni di Volley Mercato, è stato diramato il calendario. La squadra di Valentini inizia il 6 ottobre in casa, al Pala De Andrè, contro la compagine che ha conquistato la...