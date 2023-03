Coppa Europee Superlega, Perugia espugna Berlino: Modena batte Belchatow

Notte di sogni di coppe e di campioni per le italiane della Superlega di volley impegnate nei trofei continentali. Rispettivamente la Sir Sacoma Monini Perugia di scena a Berlino contro il Recycling Volleys nei quarti di finale della Champions League e la Valsa Group Modena che riceveva al PalaPanini il PGE Skra BE?CHATÓW. Ecco tutto quello che è successo

CHAMPIONS LEAGUE - Una super Sir Sicoma Monini Perugia torna col bottino grosso dalla Max Schmeling-Halle di Berlino. Non bastano ai padroni di casa del Berlin Recycling Volleys una buona prova, un terzo set robusto e la spinta degli 8.213 alle loro spalle che non hanno smesso un solo secondo di spingere dagli spalti.

I Block Devils si dimostrano più forti di tutto e tornano a Perugia con una vittoria piena, 3-1 il finale, facendo il primo passo verso la semifinale. Mercoledì 15 marzo al PalaBarton la sfida di ritorno, ai bianconeri servono almeno due set per staccare il biglietto per la semifinale. Con l’eccezione del terzo parziale, vinto in volata da Berlino con un ace finale del regista Tille, la Sir Sicoma Monini comanda sempre le operazioni in campo nelle altre frazioni.

Lo dicono i parziali finali e lo dicono anche i numeri della sfida. In particolare i 10 ace ed i 15 muri a referto minano le sicurezze del gioco tedesco e provocano tanti break che lanciano i Block Devils. Giannelli gioca una partita magistrale in regia. Il talento del volley italiano mette a tabellino 6 punti e soprattutto manda in doppia cifra tutti i suoi compagni. 16 palloni li chiude l’Mvp Rychlicki, 16 anche per capitan Leon, 15 (con 6 incredibili ace) per Plotnytskyi, 11 (con 4 muri) e 10 (con il 70% in primo tempo) sono i punti rispettivamente di Flavio e Russo.

IL TABELLINO di BERLIN RECYCLING VOLLEYS - SIR SICOMA MONINI PERUGIA 1-3 Parziali: 18-25, 15-25, 25-23, 17-25

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Tille 1, Sotola 18, Mote 8, Brehme 4, Schott 2, Carle 6, Sato (libero), Kowalski, Trinidad de Haro, Kessel 9, Ronkainen. N.e.: Stalekar, Rodrigues. All. Enard, vice all. Oro.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 6, Rychlicki 16, Russo 10, Flavio 11, Leon 16, Plotnytskyi 15, Colaci (libero), Semeniuk. N.e.: Ropret, Herrera, Solè, Piccinelli (libero), Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini. Arbitri: Bernard Valentar - Koen Luts

LE CIFRE – BERLINO: 13 b.s., 3 ace, 42% ric. pos., 24% ric. prf., 38% att., 7 muri. PERUGIA: 18 b.s., 10 ace, 33% ric. pos., 17% ric. prf., 48% att., 15 muri.

CEV CUP - Una bella Modena vince la gara di andata di semifinale CEV Cup con Belchatow. Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Belchatow comincia con Lomacz al palleggio, Atanasijevic opposto, Lanza-Kooy martelli, Bieniek-Klos centrali e Gruszczynski libero.

L’inizio del match è punto a punto con la Valsa Group che va sull’11-8. Vanno sul 14-12 Bruno e compagni, L’ace di Lagumdzija porta i gialli sul 21-17. Modena chiude il parziale 25-20, è 1-0. Anche il secondo set inizia nel segno dell’equilibrio, 9-11 con i polacchi avanti.

Non si fermano Atanasijevic e compagni, 10-15. Torna sotto Modena, che arriva al 19-20 poi lo Skra rialza i giri del motore e chiude 20-25 il set. Nel terzo parziale Modena va sul 15-11 con muro a una mano di Stankovic e ace di Lagumdzija. Arriva al 22-18 la Valsa Group poi è triplo ace di Sanguinetti a chiudere il parziale.

Nel quarto set si arriva all’8-10 con Belchatow avanti. Strappa Modena, che con Ngapeth e Rinaldi scappa sul 17-16. La Valsa Group chiude 25-22 il parziale e 3-1 il match.

Il tabellino di Valsa Group MODENA - PGE Skra BE?CHATÓW 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22)

Valsa Group MODENA: Mossa De Rezende 1, Sanguinetti 9, Stankovic 6, Ngapeth 10, Sala 0, Lagumdzija 18, Rousseaux 0, Rossini (L), Rinaldi 22. N.E. Marechal, Gollini, Krick, Bossi, Salsi. All. Giani.

PGE Skra BE?CHATÓW: Klos 8, Gruszczynski (L), Kooy 9, Vasina 0, Atanasijevic 18, Lomacz 1, Bieniek 10, Rybicki 0, Mitic 0, Lanza 15. N.E. Musial, Gunia, Janus, Milczarek. All. Gardini. ARBITRI: Robles Garcia, Novak.

NOTE - durata set: 24', 26', 26', 31'; tot: 107'. Spettatori: 2717