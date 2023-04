Coppe europee, Scandicci, il bis europeo è realtà: dopo la Challenge 2022 ecco la CEV Cup

Si conclude con il secondo trofeo la stagione delle italiane nelle manifestazioni CEV: Scandicci trionfa con un netto 3-0 in sessantasei minuti nella finale di ritorno di CEV Cup contro l'Alba Blaj ed alza al cielo la seconda coppa europea di fronte al caloroso pubblico di Palazzo Wanny, dopo aver festeggiato la scorsa stagione la CEV Challenge Cup, quest'anno conquistata da Chieri.

Nulla da fare invece in CEV Champions League, dove Novara cede all'Eczacibasi 3-0 e abbandona il sogno Super Finals.

CEV CUP

Partenza convincente di Scandicci, 7-2 con Antropova a pungere dai nove metri. Man mano le rumene prendono coraggio in difesa e in attacco, con Boskovic ad accorciare sul 14-10. Il distacco rimane più o meno stabile, poi Washington con una fast e Belien firmano il 19-14. Pietrini scalda il braccio con due punti che regalano il 21-14, poi ancora una scatenata Antropova porta Scandicci all'1-0 con due bordate e un poderoso monster block.

Il secondo set riparte con l'opposta protagonista di un grande turno in battuta: entrata sull'1-1, esce sull'8-2 con tre ace che mettono subito in discesa il parziale. Ma l'Alba Blaj si dimostra squadra coriacea, accorciando sull'11-6 dopo qualche bell'azione di Boskovic, certamente la più in palla delle sue insieme a Dimitrova. Ma le toscane fanno risalire i giri del motore ed è 17-9 con due punti di Antropova e due di Washington. Zhu con un pallonetto e Pietrini con un mani out e un bell'attacco permettono a Scandicci di allungare 21-12, poi ci pensa Washington a chiudere la frazione e la finale: 25-12, 2-0 e CEV Cup alla squadra di coach Barbolini dopo due set dominati con autorità.

Il terzo gioco è pura formalità visto il risultato dell'andata e si conclude 25-11: la formazione toscana realizza un bis da sogno, aggiungendo alla CEV Challenge Cup 2021-22 già in bacheca, la seconda coppa europea per importanza. MVP e top scorer una sontuosa Ekaterina Antropova con 20 punti, seguita da Zhu (13), Pietrini (11) e Washington (10). Dimitrova migliore delle sue con 9 punti.

Le parole del Presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris: "A meno di un mese dalla gioia per il successo di Chieri in CEV Challenge Cup, la Serie A femminile torna a festeggiare, confermando il livello d’eccellenza mondiale raggiunto dai club e da tutto il movimento. La Savino Del Bene Scandicci regala a tutti gli appassionati un bis da sogno, dopo il trionfo della scorsa CEV Challenge Cup, alzando la CEV Cup, la seconda manifestazione europea per club, in un percorso continuo di crescita, sostenuto egregiamente da tutta la società del patron Paolo Nocentini. Si conclude con questo grandissimo traguardo la stagione in Europa delle squadre italiane, con due trofei e una semifinale di Champions League. Il focus si sposta ora sui Playoff Scudetto, che come sempre si preannunciano entusiasmanti e che saranno, a partire dalle semifinali, interamente visibili su Rai Sport e Sky Sport, a testimonianza del grande interesse che la pallavolo femminile di Serie A continua ad attirare".

CEV CHAMPIONS LEAGUE



Non riesce l'impresa all'Igor Gorgonzola Novara. Alla Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, le padrone di casa dell'Eczacibasi ribaltano il risultato della semifinale d'andata di CEV Champions League, regolando le zanzare in 80 minuti con il risultato di 3-0.

Nel primo set le piemontesi rimangono attaccate fino alla fine, ma poi l'allungo decisivo è delle turche. A senso unico il secondo parziale, chiuso 25-12, mentre il terzo è ancora equilibrato ma con la squadra di coach Lavarini sempre ad inseguire ed, infine, a capitolare al cospetto della squadra di Ferhat Akbas, che raggiunge così le Super Finals di Torino per un match che sarà a trazione turca, considerata l'altra semifinale (in programma domani, giovedì 13 aprile) tra Fenerbahçe e VakifBank (andata 3-0 per il Fener).

Protagonista indiscussa l'MVP degli ultimi mondiali Tijana Boskovic, top scorer ed MVP dell'incontro con 23 punti, bene anche Voronkova con 11. Novara non va oltre i 9 di Carcaces e gli 8 di Bosetti: mai in partita Ebrar Karakurt, con un'efficienza d'attacco complessiva del -10%.

CEV CHAMPIONS LEAGUE - SEMIFINALI - RITORNO

Eczacibasi Istanbul - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-22, 25-12, 25-21) (Andata 3-2 per Novara)

Fenerbahçe Istanbul - VakifBank Istanbul 13/04 - ore 18.00 (Andata 3-0 per il Fenerbahçe)

