Coppe Europee, italiane all'assalto di Champions League, CEV e Challenge Cup: come vederle in tv e streaming

Settimana decisiva per il volley italiano, tanto per quello maschile quanto per quello femminile, con ben dieci squadre di Superlega e Serie A1 impegnate nei due maggiori tornei conteninentali. Ecco il dettaglio degli impegni e la copertura televisiva dei match.

Partiamo dal ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League di volley maschile con tre formazioni di SuperLega Credem Banca impegnate nella competizione, che saranno in campo mercoledì 15 marzo (Civitanova e Perugia) e giovedì 16 (Trento) per cercare l’accesso alle Semifinali.

I giochi sono ancora aperti per tutte e tre i club che nella gara di ritorno potranno contare sulla spinta del proprio pubblico. Mercoledì 15 marzo, in contemporanea alle 20.30, vanno in scena le gare di ritorno delle Semifinali di CEV Cup 2023. Modena in scena in Polonia, sul campo del Belchatow, Piacenza ospita il Roeselare.

CEV CHAMPIONS LEAGIE 2023 – 4th Finals, Away Matches

Mercoledì 15 marzo 2023

Ore 20:00 Sir Sicoma Monini Perugia – Berlin Recycling Volleys (GER) Andata: Berlin Recycling Volleys - Sir Sicoma Monini Perugia 1-3 (18-25, 15-25, 25-23, 17-25) Diretta Eurosport 1 e discovery+ Telecronaca di Gianmario Bonzi e Paolo Cozzi Mercoledì



Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Halkbank Ankara (TUR) Andata: Halkbank Ankara - Cucine Lube Civitanova 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 25-21) Diretta Eurosport 2 e discovery+ Telecronaca di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano

Giovedì 16 marzo

Ore 20:30 Trentino Itas – Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) Andata: Grupa Azoty K?dzierzyn-Ko?le - Trentino Itas 3-2 (25-22, 22-25, 22-25, 25-21, 15-10) Diretta Eurosport 1 e discovery+ Telecronaca di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi

CEV CUP 2023 – Semi Finals, Away Matches

Mercoledì 15 marzo 2023, ore 20.30

Bluenergy Daiko Volley Piacenza – Knack Roeselare (BEL) Andata: Knack Roeselare - Bluenergy Daiko Volley Piacenza 3-0 (25-20, 25-23, 25-23) Diretta discovery+ Telecronaca di Michele Pedrotti



PGE Skra Belchatow (POL) – Valsa Group Modena Andata: Valsa Group Modena - PGE Skra Belchatow 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-22) Diretta discovery+ Telecronaca di Rodolfo Palermo

Comincia invece martedì 14 marzo, la settimana di appuntamenti CEV del volley femminile con Novara e Scandicci impegnate tra quarti di finale di CEV Champions League e semifinale di CEV Cup. Mercoledì 15 marzo, altre due squadre in campo tra le italiane, Milano e Chieri, mentre la settimana si concluderà giovedì 16 con Conegliano.

In CEV Champions League le sfide, sempre valide per l'andata dei quarti di finale, saranno sull'asse Turchia-Italia: a Istanbul, a poco meno di due kilometri di distanza, le ragazze di coach Gaspari scenderanno in campo nella casa del VakifBank mentre le pantere gialloblu saranno impegnate contro il Fenerbahçe.

Match casalingo in un Pala Gianni Asti che si preannuncia rovente per la Reale Mutua, attesa dall'andata della finale di CEV Challenge Cup contro le rumene del Lugoj.

CEV CHAMPIONS LEAGUE QUARTI DI FINALE – ANDATA

Allianz MTV Stuttgart - Igor Gorgonzola Novara 14/03 - ore 19.00 - diretta Discovery+

14/03 - ore 19.00 - diretta Discovery+ VakifBank Istanbul - Vero Volley Milano 15/03 - ore 17.30 - diretta Discovery+

15/03 - ore 17.30 - diretta Discovery+ Fenerbahçe Istanbul - A.Carraro Imoco Conegliano 16/03 - ore 17.00 - diretta Discovery+

CEV CUP SEMIFINALE – ANDATA

Savino Del Bene Scandicci - THY Istanbul 14/03 - ore 20.00 - diretta Discovery+

CEV CHALLENGE CUP FINALE – ANDATA