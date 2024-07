È di Noventa di Piave la miglior alzatrice europea Under 22: l’ascesa irresistibile di Chidera Eze

Tra i dettagli dello stemma di Noventa di Piave spicca subito una fascia azzurra: proprio questo colore ha inorgoglito enormemente nelle ultime ore l’intera città grazie ai successi in Nazionale di una giovane pallavolista, Chidera Eze Blessing. L’alzatrice classe 2003, originaria proprio del comune veneziano, ha contribuito non poco alla vittoria italiana agli Europei Under 22, un trionfo...