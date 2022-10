Lettera aperta a Paola Egonu

(Foto profilo personale Instagram)

L’Italvolley femminile ha chiuso al terzo posto i Mondiali, ma a tenere banco sono soprattutto le parole di Paola Egonu, opposta delle azzurre e miglior realizzatrice della competizione. Prima un video di un tifoso che ha filmato il dialogo con il suo procuratore, Marco Raguzzoni, poi le dichiarazioni ai microfoni, in cui conferma l’intenzione di staccare la spina con la nazionale. A pesare, la stanchezza e soprattutto quella domanda che le è stata rivolta: “Perché, tu sei italiana?”

Cara Paola,

è un po’ che non facciamo una chiacchierata. Ci eravamo visti nella primavera del 2019 sui gradini di uno dei tanti cunicoli nella pancia della Max Schmeling Halle di Berlino, dove io mi ero puntualmente perso e tu eri seduta, cellulare in mano, sguardo assorto ed addosso la maglietta celebrativa della vittoria appena centrata in Champions con Novara. Un selfie, due parole, e la promessa di risentirci con più calma più avanti, perché in quel momento non avevi troppa voglia di raccontare cosa provavi, cosa sentivi. Preferisco non chiedertelo ora, con quella medaglia di bronzo al collo che pesa tanto, sebbene non sia del colore che volevi, che noi tutti volevamo. Pesa almeno quanto le responsabilità che hai sempre avuto sulle tue spalle in qualità di stella della nazionale, di cecchino implacabile a cui sono stati appesi i destini dei club nei quali ha militato, e dell’Italvolley femminile di cui hai fatto parte.

Parlo al passato, riferendomi alla nazionale, perché il video del tuo sfogo è diventato virale. Una trentina di secondi che, se possibile, hanno fatto ancora più male dei muri di Carol, delle difese di Nyeme e degli attacchi di Gabi e Rosamaria, che hanno lanciato il Brasile in semifinale togliendoci la finale mondiale. Frame ed audio rubati, a bordo campo, ma diventati di dominio pubblico, a cui hanno fatto seguito le parole spese nelle interviste post-premiazione, in cui hai precisato che quello alla maglia azzurra non è un addio, ma solo un arrivederci. Perché hai bisogno di ritrovare te stessa, perché ti vuoi prendere un pausa, perché quella domanda sul tuo essere effettivamente italiana fatta da qualcuno (che domanda non è a prescindere, ma non merita risposta in alcun caso) è stata, giustamente, troppo.

Quei mesi di stand-by, Paola, passeranno in fretta. Veloci, perché il tempo ci scivola via. Da appassionato di pallavolo, spero seriamente che il tuo periodo sabbatico finisca in fretta. Perché la nazionale ha bisogno di te, anche se il tuo rendimento in questa kermesse iridata nelle partite importanti è stato inquinato da qualche errore di troppo. Sei una delle giocatrici più forti del mondo, perderti sarebbe delittuoso e sono stati i tuoi attacchi a spingerci nei recenti successi all’Europeo e in Nations League. Ma soprattutto siamo noi ad avere bisogno di te. Quella parte di Italia che non prende posizioni in base alle gradazioni cromatiche dell’epidermide, che continua testardamente a credere che non vi possa essere spazio per distinzioni legate al colore della pelle, per quei “sì, è italiana, ma…” letti sui social, per i cori “non esistono neri italiani”.

Sì, Paola. Hai fatto bene a sfogarti col tuo agente, a essere così incazzata e delusa. Perché la maglia azzurra che indossi rappresenta un’intera nazione, compresa quella parte di cui personalmente farei volentieri a meno. E le frasi che ti hanno ferito identificano perfettamente quel un cul-de-sac culturale e sociale in cui il nostro paese sembra essersi infilato. Fatto di preconcetti, visioni distorte, pressappochismo conoscitivo, di violenza e barbarie verbali del tutto gratuite e immotivate, dove si respira anche invidia: perché si ha la memoria corta per ricordare le nefandezze commesse da qualcuno nel passato, si rivisita la storia e la si riscrive come più aggrada e fa comodo, ma non si perdona il successo, con cui si è pure meno clementi che col fallimento. Fatto anche di razzismo, sì. C’è anche quello, in Italia. Te ne sei accorta, ce ne siamo accorti, sebbene si continui a minimizzarlo, a ricondurlo a esternazioni idiote di qualche microcefalo, che ha nei social un palcoscenico sul quale potersi sfogare, nel nome di un'anacronistica avversione per ciò che è diverso. E che ci obbligherà prima o poi a uno showdown nella nostra società, che non comporti solo punire in maniera esemplare, ma anche ripensare e rieducare un Paese dalle basi, tanto nelle nuove generazioni quanto in quelle che nuove non sono. In nome di un vivere che sembra "switchato" da civile ad incivile, con un rispetto reciproco che non è più tale: per una questione in primis di sopravvivenza, di necessità, oltre che di giustizia in senso lato.

Però, se tra qualche settimana ci dovessimo beccare di nuovo, casualmente, nella mixed zone di qualche impianto, ti pregherei di restare. Lo vogliono i tifosi della nazionale di pallavolo e più in generale chi ama lo sport. Ed egoisticamente, ti dico che lo vorrei anche io. Se siamo veramente finiti nel fondo di quel sacco, è giunto il momento di bucarlo come fanno i tuoi attacchi col muro avversario. Lascia stare chi ti insulta, non prestare orecchio a chi minimizza il tuo sfogo credendo che il razzismo sia solo la via di fuga per depistare il flop di una squadra che ha perso l’oro mondiale, e se possibile schiva anche chi ti tira per la maglia strumentalizzandoti per battaglie ideologiche.

Tu sei Paola, sei una ragazza, e sei italiana. Non sono sicuro, anzi temo che la fetta di popolazione che giudica diversamente un bianco da un nero, in Italia, non sia in realtà quella che viene definita “una minoranza trascurabilissima”. Ma riaverti in Nazionale, servirà almeno a non dargliela vinta. Mi viene in mente una frase di Mario Balotelli, che disse che il razzismo è come fumare: smetti solo se lo vuoi. Ecco: noi, che non ci rassegniamo a fare da spettatori passivi a certi scempi, lo vogliamo. Dacci una mano a spegnere la brace di quella sigaretta che sembra accendersi sempre più spesso. Non lasciarci soli, avvolti nel fumo, in mezzo a loro. Tanti o pochi che siano.

Un abbraccio.