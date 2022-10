Egonu in lacrime: "Mi hanno chiesto perché sono italiana"

Continuano gli episodi di razzismo nel mondo dello sport. "Non puoi capire, è stancante", confessa Paola Egonu in lacrime al suo procuratore Marco Reguzzoni dopo aver vinto insieme alle sue compagne di squadra il bronzo ai Mondiali in Olanda (l'Italia ha battuto gli Stati Uniti 3-0). "Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana", racconta la 23enne stella della Nazionale femminile di pallavolo che attualmente milita in Turchia con la maglia del VafiBank. "Questa è la mia ultima partita con la Nazionale", aggiunge la ragazza nel video che sta facendo il giro del web. Poi ai microfoni di Rai Sport precisa: "Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla".

