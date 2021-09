Europei 2021, Volley maschile: Italia - Bielorussia, dove vederla in tv

Gli azzurri scenderanno in campo domani, alle ore 14.15, per l’esordio nella rassegna continentale. La partita sarà trasmessa su Rai 2

L'Italia di Ferdinando de Giorgi è pronta a fare il suo esordio agli Europei di volley. Il nuovo ct si affiderà al capitano Simone Giannelli e a un gruppo di giovani interessanti come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Gianluca Galassi, Fabio Balaso.

Sarà la prima volta di un'Italia che è profondamente diversa rispetto a quella che ha subito la cocente delusione dell'eliminazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ai quarti di finale da parte dell'Argentina. Non ci sarà, infatti, il capitano Ivan Zaytsev, che è operato al ginocchio e mancheranno anche Osmany Juantorena e Massimo Colaci che si sono ritirati dalla Nazionale.

Europei 2021, Italia - Bielorussia: dove vederla

La partita, in programma venerdì 3 settembre alle ore 14.15, sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Sarà, inoltre, trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati.