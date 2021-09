Volley maschile, Europei 2021: inizia l’avventura dell’Italia, come seguirla in tv

Venerdì 3 settembre, alle ore 14.15, l’Italvolley scende in campo contro la Bielorussia. Il calendario del girone eliminatorio e come seguire le partite in diretta in chiaro e in streaming

L'Italvolley maschile è pronta a scendere in campo per il match d'esordio ai campionati europei di volley. La rassegna continentale è iniziata mercoledì 1 settembre e si chiuderà sabato 18 settembre. Le sedi di gioco sono in Polonia, Repubblica Ceca, Finlandia e Estonia.

I nostri ragazzi vogliono riscattare la grande delusione dopo la fine dell'avventura olimpica di Tokyo 2020 ai quarti di finale contro l'Argentina. Osmany Juantorena e Massimo Colaci hanno chiuso la loro carriera in maglia azzurra, mentre il capitano Ivan Zaytsev si è operato al ginocchio e non potrà essere presente.

I nostri ragazzi sono guidati da un nuovo ct, Fefè De Giorgi, l'eroe dei tre mondi" che da giocatore, palleggiatore, fu capace di vincere tre mondiali (1990, 1994 e 1998) in tre continenti diversi, che ha preso il posto di Chicco Blengini. Avrà a disposizione una nazionale giovane e sfrontata che si candida come outsider con cui vuole sorprendere già a questo Europeo e vuole costruire le basi per futuri successi.

Il capitano è Simone Giannelli che sarà affiancato da tanti giovani promesse come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Gianluca Galassi e Fabio Balaso.

Volley maschile, Europei 2021: il girone dell'Italia

La nostra nazionale maschile di volley inizierà la sua avventura in Repubblica ceca. Le partite del Pool B, infatti, si giocano a Ostrava. La prima sfida è in programma domani, venerdì 3 settembre, alle ore 14.15 contro la Bielorussia. Le sfide successive sono contro il Montenegro, domenica 5 settembre alle ore 19 e lunedì 6 settembre, alle ore 15.45, contro la Bulgaria.

Nelle ultime due partite del girone eliminatorio i ragazzi del ct Fefé De Giorgi affronteranno la Slovenia, mercoledì 8 settembre alle ore 15.45 e la Repubblica Ceca, giovedì 9 settembre alle ore 19.00. Si qualificano agli ottavi di finale, a eliminazione diretta, le prime quattro qualificate di ogni girone.

Volley maschile, Europei 2021: gli orari

Venerdì 3 settembre

ore 14.15: Italia - Bielorussia;

Domenica 5 settembre

ore 19: Italia - Montenegro;

Lunedì 6 settembre

Ore 15.45: Bulgaria-Italia;

Mercoledì 8 settembre

Ore 15.45: Italia - Slovenia;

Giovedì 9 settembre

Ore 19: Repubblica Ceca - Italia.

Volley 2021, europei 2021: dove vedere l’Italia maschile in tv

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta sui canali Rai. Le partite saranno, inoltre, trasmesse in diretta streaming su RaiPlay e per gli abbonati su DAZN.

Il match d'esordio dell'Italvolley maschile, Italia - Bielorussia, in programma domani alle ore 14.15 sarà trasmesso su Rai 2, in streaming gratuito su RaiPlay e in streaming per gli abbonati su DAZN.