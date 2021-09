Europei 2021, Volley maschile: Italia-Montenegro, dove vederla in tv

L’Italvolley, dopo la vittoria all’esordio della rassegna continentale contro la Bielorussia, domenica 5 settembre torna in campo per la seconda sfida

L'Italia di Ferdinando de Giorgi è pronta ad affrontare Il Montenegro. Il nuovo ciclo, dopo la delusione dell’eliminazione ai quarti di finali delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è aperto nel migliore dei modi. I nostri si sono imposti per 3-0 contro la Bielorussia.

Tokyo 2020: la sconfitta che ha chiuso il ciclo azzurro

Era la prima volta di un'Italia che è profondamente diversa rispetto a quella che ha subito la cocente delusione dell'eliminazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ai quarti di finale da parte dell'Argentina.

Non c’era, infatti, il capitano Ivan Zaytsev, che si è operato al ginocchio e mancavano anche Osmany Juantorena e Massimo Colaci che si sono ritirati dalla Nazionale. Il nuovo ct si è affidato a Simone Giannelli, Giulio Pinali, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Fabio Balaso che hanno avuto facilmente la meglio dei non irresistibili avversari.

Europei 2021, Italia - Montenegro: dove vederla

La partita tra Italia e Macedonia, la seconda sfida del girone dell’Italia agli Europei 2021, è in programma domenica 5 settembre alle ore 19.00 e sarà trasmessa in chiaro su RaiSport (canale 57 e 557) e in streaming su RaiPlay. Sarà, inoltre, trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati.