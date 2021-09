Europei 2021, Volley Femminile: Italia - Olanda, dove vederla in tv

Grazie a una prestazione maiuscola, l'Italvolley femminile vola in semifinale agli Europei. Le ragazze del ct Davide Mazzanti si sono imposte per 3-0 contro la Russia. Ora andranno ad affrontare l’Olanda. Una grande occasione per conquistare la finale di un torneo continentale che sta regalando belle soddisfazioni, dopo la delusione dell’eliminazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Egonu e compagne avranno di fronte la nazionale orange che è arrivata tra le migliori 4 dopo aver superato la Germania agli ottavi e la Svezia ai quarti.

Europei 2021, Italia - Olanda: dove vederla

La semifinale tra Italia e Olanda, in programma venerdì 3 settembre alle ore 20 a Belgrado, sarà trasmessa in chiaro su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Sarà, inoltre, trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati.