Europei 2021, Volley maschile: Italia - Repubblica Ceca: dove vederla in tv

L’Italia del volley ha messo a segno un’altra impresa. Oggi, 8 settembre, i ragazzi del nuovo ct Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3-0 la Slovenia, vicecampione agli Europei 2021.

Il muro finale di Galassi diventa un simbolo delle nostre possibilità. Aver battuto la nazionale che 2 anni fa vinse l’argento ed essere a punteggio pieno nel nostro girone dopo 4 partite ci fa accedere agli ottavi convinti di potercela giocare alla grande.

La nostra giovane nazionale, che ha inaugurato un nuovo corso dopo l'eliminazione ai quarti per mano dell'Argentina alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sta crescendo nel migliore dei modi. Gli schiacciatori Lavia e Michieletto, insieme a capitan Giannelli, hanno trascinato la squadra a un'affermazione piena. 3-0 con i parziali di (27-25, 25-20, 25-23).

Europei 2021, Italia - Repubblica Ceca: come vederla in tv e in streaming

Ora domani, giovedì 9 settembre alle ore 19, gli azzurri torneranno in campo per l’ultima sfida del girone e affronteranno la Repubblica Ceca. Sarà un test importante in vista della sfida degli ottavi di finale. L’Italia, prima del girone, aspetta di conoscere il nome del suo avversario in quello che sarà uno scontro a eliminazione diretta.

Ferdinando De Giorgi è nuovamente pronto a scommettere sulla voglia di fare bene di Simone Giannelli, Giulio Pinali, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Gianluca Galassi, Simone Anzani e Fabio Balaso e compagni.

La partita tra Italia e Repubblica Ceca, in programma domani, giovedì 9 settembre alle ore 19, sarà trasmessa su Rai 2 e per gli abbonati su DAZN