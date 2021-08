Europei 2021, Volley Femminile: Italia - Russia, dove vederla in tv

Le azzurre scenderanno in campo mercoledì, 1 settembre, per i quarti di finale. Egonu e compagne sfideranno la Russia: in palio c'è l'accesso alla semifinale

Un altro appuntamento da non perdere con l’Italvolley femminile. Le azzurre, mercoledì 1 settembre alle ore 17, affronteranno la Russia nei quarti di finali dei Campionati Europei di volley femminile.

La sfida che si giocherà alla Stark Arena di Belgrado metterà in palio l’accesso alle semifinali. Chi avrà la meglio dovrà affrontare la vincente del quarto di finale Svezia-Olanda, in programma oggi, martedì 31 agosto.

Le nostre vogliono disputare un grande Europeo per riscattare la delusione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove sono state eliminate ai quarti di finale dalla Serbia.

Nell'ottavo di finale contro il Belgio hanno vinto meritatamente per 3-1 conquistando una partita dove godevano del favore del pronostico. Superato il blackout nel secondo set, per 23-25 con numerosi errori gratuiti, le azzurre hanno poi riportato la partita nei giusti binari.

Nei quarti di finale incontreranno la Russia che, a sua volta, ha battuto la Bielorussia senza fare sfracelli. Si tratta indubbiamente di una bella occasione per proseguire questa avventura nella rassegna continentale.

Europei 2021, Italia - Russia: dove vederla

La partita, in programma lunedì 30 agosto alle ore 17 a Belgrado, sarà trasmessa in chiaro su Rai Due e in streaming su RaiPlay. Sarà, inoltre, trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati.