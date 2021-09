Europei 2021, L'Italia batte la Germania: è semifinale

L’Italia di Ferdinando De Giorgi vince ancora e conquista la semifinale degli Europei. A Ostrava, in Repubblica Ceca, la Germania, nei quarti di finale, è costretta a cadere sotto i colpi degli azzurri.

I tedeschi, guidati in panchina da Andrea Giani, perdono 3-0. I parziali (25-13, 25-18, 25-19) evidenziano le netta superiorità azzurra in una partita che non è mai stata in discussione.

L'Italia batte la Germania: è semifinale

I nostri stanno vivendo un periodo di contagioso entusiasmo. Il nuovo ciclo, che nasce dalla sconfitta olimpica ai quarti contro l’Argentina, è composto da giovani che non avevano l’obbligo del risultato.

Giannelli e compagni, però, stanno onorando da subito la maglia azzurra e con sette vittorie su sette sono diventati tutto tranne che una sorpresa.

Nella prossima sfida, in programma sabato 18 alle ore 17.20 in Polonia a Katowice, (qui trovate dove seguirla in tv) se la vedranno contro la Serbia campione in carica. Un ostacolo di altissimo livello, che certamente i nostri affronteranno senza paura. Dopo sei anni l’Italia è tra le prime quattro squadre dell’Europeo. Ma non vuole accontentarsi.