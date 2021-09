Europei 2021, Volley maschile: Italia - Slovenia: dove vederla in tv

Gli azzurri, dopo aver vinto le prime tre partite del girone, contro Bielorussia, Montenegro e Bulgaria, affrontano la Slovenia. Diretta su Rai 2 e per gli abbonati su DAZN

Tre vittorie su tre. Fefè De Giorgi non poteva cominciare meglio la sua avventura alla guida della nazionale maschile di volley. I suoi ragazzi, nei loro primi tre impegni del girone degli Europei, hanno battuto la Bielorussia, il Montenegro e la Bulgaria.

L’ultimo test era particolarmente atteso, per testare il livello dei nostri giocatori contro una compagine solida. La nostra giovane nazionale non si lasciata intimidire e ha superato alla grande anche questo ostacolo vincendo in 4 set.

Il nuovo commissario tecnico sta lavorando con un gruppo giovane con cui vuole superare la delusione per l’eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo da parte dell’Argentina. In questa occasione manca anche il capitano, Ivan Zaytsev, che sta recuperando dall’operazione al ginocchio.

Europei 2021, Italia - Slovenia: come vederla in tv e in streaming

La partita contro la Slovenia, argento nell'edizione 2019, sarà ancora più importante per vedere il livello raggiunto dai nostri pallavolisti e per capire dove possono arrivare durante questo campionato europeo.

Il ct punterà nuovamente sulla voglia di fare bene di Simone Giannelli, Giulio Pinali, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Gianluca Galassi, Simone Anzani e Fabio Balaso e compagni.

La partita tra Italia e Slovenia, in programma domani, mercoledì 8 settembre alle ore 15.45, sarà trasmessa su Rai 2 e per gli abbonati su DAZN