Europei 2021, Volley Maschile: Italia-Slovenia, dove vederla in tv

L'Italia è in finale agli Europei di Volley. La nazionale di Ferdinando De Giorgi ha battuto 3-1 la Serbia. Gli azzurri hanno avuto la meglio in una partita durissima, soprattutto sul piano mentale: una grande prova di maturità per Giannelli e compagni. Stasera, 19 settembre, nell'ultimo attesissimo atto di questo entusiasmante Europeo, affronteranno la Slovenia che nella sua semifinale ha battuto la Polonia.

La nostra giovane nazionale ormai non è più una sorpresa e può conquistare un risultato storico. L'Italia dopo aver conquistato il primo posto nel girone e aver battuto per 3-0 la Lettonia, agli ottavi e la Germania, ai quarti, in semifinale ha battuto anche i campioni in carica della Serbia.

Si tratta dell' ottava partita vinta nel torneo ed è la seconda volta che succede nella storia azzurra dopo l’edizione del 1958. E’ la terza volta nella storia del volley italiano che la Nazionale Maschile e quella Femminile centrano la finale della rassegna continentale (2001 e 2005 i precedenti) nella stessa edizione. Questa vittoria per l'Italvolley vale ancora di più, perchè vale la qualificazione ai Campionati del Mondo del prossimo anno in Russia dal 26 agosto all’11 settembre.

Italia - Slovenia: dove vederla in tv e in streaming

La finale degli Europei di pallavolo tra Italia e Slovenia, in programma domenica 19 settembre alle ore 20.30, sarà trasmessa su RAI 2 e per gli abbonati su DAZN.