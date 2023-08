Europei Volley femminile 2023, l'Italia chiude a punteggio pieno: ora la Spagna agli ottavi

Quinto successo consecutivo per 3-0 per le azzurre del volley ai Campionati Europei. L'Italia di Mazzanti, a Torino, ha battuto anche la Croazia nella POOL B del turno preliminare con i seguenti parziali: 25-23, 25-19, 25-17.

Le azzurre, prime a punteggio pieno nella propria pool, affronteranno sabato a Firenze la Spagna per gli ottavi di finale della competizione continentale. La squadra iberica si è qualificata quarta nel gruppo D alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia.

LA CRONACA DEL MATCH

In occasione dell’ultimo impegno della fase a gironi, coach Mazzanti rivoluziona la sua Italia rispetto alle precedenti uscite affidandosi a Bosio in regia con Nwakalor in diagonale, Omoruyi e Degradi schiacciatrici, Lubian e Squarcini centrali, e Fersino libero. Dall’altra parte le croate inizia con Deak palleggiatrice e Mihaljevic opposto, Mlinar e Karotovic schiacciatrici, Strunjak e Butigan al centro, e Stimac libero.

L’Italia approccia subito bene al match trovando con Nwakalor, Degradi e Omoruyi sulle ali e Lubian al centro la spinta per doppiare le croate (10-5) costringendo coach Akbas nel primo timeout del match.

Come d’incanto però le azzurre frenano perdendo d’efficacia in ricezione consentendo a Mihaljevic e compagne, punto dopo punto, di risalire la corrente (12-11). Il servizio della Croazia diventa improvvisamente un fattore mentre la ricezione azzurra va completamente in blackout facendo registrare addirittura un +3 croato quando al turno di servizio si presenta Mlinar (14-17).

Mazzanti ferma l’inerzia con il doppio cambio Egonu-Orro per Bosio e Nwakalor e l’Italia reagisce con un blockout di Egonu e un muro di Orro a cui si aggiungono due errori delle balcaniche e un mani out di Degradi (19-17).

Tornate in controllo della contesa, le azzurre, con Omoruyi e Degradi riprendono un break di vantaggio (22-20) difeso dall’ultimo guizzo croato, con Egonu, ancora Omoruyi e con l’ultimo, decisivo, mani out di Egonu per il 25-23 che fa esplodere i 3900 spettatori del PalaGianniAsti.

La Croazia apre il secondo set in ritmo: Mlinar prende per mano le sue portandole sul 1-4. Dall’altra parte sono di Omoruyi, Degradi e Lubian le giocate che rimettono nel flusso giusto l’Italia che poi, grazie ad un ace di Degradi, prende il comando delle operazioni (10-8).

Sul 12-10 le croate piazzano un 2-0 che rimette in equilibrio il set inducendo Mazzanti ad optare nuovamente per il doppio cambio Egonu-Orro per Bosio e Nwakalor. Le sostituzioni scatenano Degradi ed Omoruyi che danno il là ad un break che diventa fuga quando Egonu e Lubian (da segnalare anche ingresso di Danesi) piazzano i colpi del 25-19 di fine secondo set.

Nel terzo parziale l’Italia parte bene e complice qualche errore di Mihaljevic, trova con Degradi, Nwakalor ed Omoruyi lo sprint per toccare l’8-4. Rispetto ai due precedenti set le azzurre non perdono ritmo continuando a martellare sia al centro (con Lubian e Squarcini), sia in banda (Degradi e Omoruyi).

Quando poi torna a volare Nwakalor e a pungere al servizio Squarcini, la partita si mette definitivamente in discesa (18-12). A chiudere i conti ci pensano Egonu (con un ace) e Degradi con l’attacco decisivo (25-17) per un’Italia che chiude con l’ennesimo 3-0 (5 su 5) la fase a gironi salutando Torino direzione Firenze.

IL TABELLINO DI ITALIA-CROAZIA

Italia-Croazia 3-0 25-23, 25-19, 25-17

Italia: Degradi 14, Squarcini 7, Nwakalor 5, Omoruyi 15, Lubian 6, Bosio, Fersino (L). Orro 2, Danesi, Sylla, Egonu 6. N.e. Pietrini, Parrocchiale, Antropova. All. Mazzanti.

Croazia: Deak 1, Karatovic 2, Butigan 7, Mihaljevic 13, Mlinar 9, Strunjak, Stimac (L). Antunovic 1, Strize 3, Trcol 1, Kovco, Freund. N.e. Samadan. All. Akbas.



Arbitri: Rodriguez Machin (ESP), Rogic (SRB)



Durata Set: 28’, 25’, 25’



Italia: 6 bv, 17 bs, 8 m, 22 et.

Croazia: 4 bv, 6 bs, 2 m, 20 et.