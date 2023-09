Europei Volley femminile, Italia-Turchia vale la finale: come vederla in diretta tv e streaming

L'attesa volge al termine. Oggi, 1 settembre, alle 17:00 (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer) l'Italia affronterà la Turchia nella sfida valida per la prima semifinale del Campionato Europeo Femminile 2023.

Appuntamento fissato in un Palais 12 di Bruxelles che si preannuncia gremito per una sfida che metterà, l`una di fronte all`altra, due delle squadre più forti ed in forma al mondo.

Da una parte l`Italia reduce da un percorso fin qui perfetto (7 vittorie con 0 set persi), e dall`altra la Turchia (7 vittorie su 7) che ieri ha spazzato via la Polonia con un netto 3-0. Le turche negli ultimi due incroci con l`Italia (VNL 2023) hanno sempre vinto in maniera netta (3-0 ad Antalya nella prima tappa e 3-0 ad Arlington nelle Finals).

Le azzurre, rispetto alla VNL, hanno però aggiunto talento e mesi di duro lavoro per rendere sempre più efficaci i nuovi automatismi di gioco voluti dal CT Davide Mazzanti.

"Sarà una bellissima sfida contro una grande squadra come la Turchia - ha analizzato Mazzanti -. Conosciamo bene l`avversario, sappiamo quali sono i suoi punti di forza ed allo stesso tempo siamo consapevoli di quello che dovremo fare. Sarà una partita sicuramente bella da vivere e giocare, da affrontare con la giusta attenzione mettendo in campo intensità e ritmo".

E ancora: "Quanto fatto due anni fa in Serbia quando conquistammo il titolo europeo è un qualcosa che porteremo per sempre dentro ma appartiene al passato. Adesso stiamo vivendo una nuova storia che dovrà passare attraverso una semifinale da giocare dando il massimo. La Turchia è una grande squadra, con un`individualità importante che però non rappresenta l`unico pericolo. Vargas è indubbiamente la loro arma principale ma dovremo essere bravi a contenere in generale il loro gioco che negli ultimi mesi è cresciuto davvero tanto".

Le 14 della Turchia

Palleggiatrici: 12. Elif Sahin, 3. Cansu Ozbay.

Opposti: 4. Melissa Vargas, 99. Ebrar Karakurt.

Schiacciatrici: 7. Hande Baladin, 11. Derya Cebecioglu, 22. Ilkin Aydin.

Centrali: 6. Kubra Akman, 14. Eda Erdem (C), 18. Zehra Gunes, 19. Asli Kalac.

Liberi: 1. Ginzem Orge, 2. Simge Akoz, 5. Ayca Aykac.

C.T.: Daniele Santarelli

I precedenti Italia-Turchia: 49 Vittorie, 20 Sconfitte, 69 Gare disputate

Italia-Turchia come vederla in TV e in streaming

La partita delle azzurre valida per la semifinale degli Europei di volley femminile, quella contro la Turchia, sarà trasmessa in diretta, in chiaro, dalle ore 17.15 su Rai 2 ed in streaming gratuito su Raiplay; per gli abbonati su Sky Sport Summer e in streaming, a pagamento, su Sky Go e NOW