Europei femminili 2023, la copertura televisiva della prima fase (Rai e Sky Sport)

Uno spettacolo da non perdere. I campionati europei femminili di volley 2023, che vedono l'Itala presentarsi tra le favorite, essendo campione d'Europa in carica, prendono il giorno di Ferragosto, martedì 15. Le ragazze di Mazzanti esordiranno, nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona, contro la Romania. Sarà l'inizio della prima fase che durerà fino a giovedì 24 agosto.

Le azzurre fanno parte del Pool B e giocheranno a Verona, Monza e Torino. Qui trovate il calendario con tutti gli incontri del girone che saranno trasmessi in chiaro dalla Rai (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Sky Sport (streaming su NOW e Sky Go).

Europei volley femminili, il calendario e il palinsesto delle dirette tv

Martedì 15 agosto,

ore 20: Italia-Romania diretta Rai 3 e Sky Sport Summer

Mercoledì 16 agosto

ore 21: Bulgaria-Croazia diretta RaiSport

Giovedì 17 agosto

ore 21: Romania-Croazia diretta RaiSport

Venerdì 18 agosto

ore 18: Bosnia Erzegovina-Croazia diretta RaiSport

ore 21: Italia-Svizzera diretta Rai 2 e Sky Sport Summer

Sabato 19 agosto

ore 21: Bulgaria-Italia diretta Rai 2, RaiSport e Sky Sport Action

Lunedì 21 agosto

ore 17: Polonia-Serbia diretta Sky Sport Action

ore 21: Croazia-Svizzera diretta RaiSport

Martedì 22 agosto

ore 18: Bulgaria-Romania diretta RaiSport

ore 21: Italia-Bosnia Erzegovina diretta Rai 2, RaiSport e Sky Sport Summer

Mercoledì 23 agosto

ore 18: Svizzera-Bulgaria diretta RaiSport

ore 21.15: Italia-Croazia diretta Rai 2, RaiSport e Sky Sport Summer

Giovedì 24 agosto

ore 20: Serbia-Belgio diretta Sky Sport Action

