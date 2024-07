Evolution Green Aversa, esordio a Siena. Il 13 ottobre prima in casa con Palmi

E’ stato presentato ufficialmente, allo ‘Zanhotel & Meeting Centergross’ di Bentivoglio, l’ottantesimo campionato Serie A Pallavolo Credem Banca per la stagione 2024-25 con i calendari della prossima SuperLega così come della Serie A2 e della A3. La Evolution Green Aversa (nuova denominazione che sostituisce Wow Green House Aversa) esordirà in terra toscana, contro la Emma Villas Siena, per la...