Friulana doc, promettente, ambiziosa: la 18enne Rebecca Feruglio è pronta all’esordio in A1

A partire dagli anni Novanta è stato impossibile non ascoltare almeno una volta uno dei claim pubblicitari più riconoscibili di sempre: altissima, purissima, Levissima. Ebbene, per descrivere in breve la 18enne Rebecca Feruglio si possono usare altri tre superlativi che rendono bene l’idea del suo percorso pallavolistico: giovanissima, concentratissima, fedelissima. Sono gli aggettivi più...