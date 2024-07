L’Azimut Giorgione 2024-2025 riparte da una giovanissima: il primo nome è quello della 19enne Alessandra Ganzer

Il primo nome della nuova Giorgione Pallavolo per la stagione 2024/2025 che parteciperà al campionato nazionale di B1 è una conferma: Alessandra Ganzer. Schiacciatrice padovana di 180 centimetri, classe 2005, è cresciuta nel vivaio castellano, quindi chi meglio di lei per ripartire dopo una splendida annata in cui sono mancati soltanto gli acuti finali. Alessandra ha...