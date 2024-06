Una giovanissima piacentina in A1: il sogno a occhi aperti di Sofia Gazzola 

Sono passati otto anni esatti da quando il tormentone “Sofia” faceva ballare un po’ tutti, in spiaggia e non. Una nuova estate sta per cominciare e questo nome è tornato prepotentemente alla ribalta, per lo meno in Friuli Venezia Giulia. La CDA Talmassons neopromossa in Serie A1, infatti, ha deciso di affidarsi a una giovanissima piacentina, Sofia Gazzola, libero più che promettente e su cui la...